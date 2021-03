Európsky súd pre ľudské práva eviduje proti Slovensku desiatky sťažností

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2020 oznámil slovenskej vláde 71 sťažností. Oproti roku 2019 je to o 16 sťažností viac. Vyplýva to zo Správy o činnosti zástupcu SR pred ESĽP za rok 2020, ktorú v stredu 24. marca odobrila vláda. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. V roku 2020 zastupovala SR v konaní pred ESĽP Marica Pirošíková , a to do 31. júla 2020. Pirošíková sa však vzdala funkcie pre „dlhoročné neoprávnené a agresívne útoky určitých mimovládnych organizácií“. Následne funkciu vykonávala Miroslava Bálintová, ktorá bola od roku 2007 spoluzástupkyňou.Ich hlavná činnosť bola v uplynulom roku zameraná na prípravu oficiálnych stanovísk k prijateľnosti a podstate sťažností proti SR, ktoré ESĽP notifikoval vláde, dodatočných stanovísk a vyjadrení k nárokom sťažovateľov na spravodlivé zadosťučinenie.Celkovo bolo v uplynulom roku 289 sťažností proti SR, ktoré pridelili na preskúmanie príslušnému orgánu. To je oproti roku 2019 o 11 menej. Neprijatých alebo vyčiarknutých sťažností bez notifikácie vláde bolo vlani 253. Rozsudky o sťažnostiach proti SR vyhlásili v 12 prípadoch. Po predložení stanovísk rozhodli raz o neprijateľnosti sťažností a o zmieri rozhodol ESĽP v siedmich prípadoch.