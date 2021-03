Hlavnými hrozbami na hranici s Ukrajinou sú nelegálni migranti, ale aj pašovanie tovarov

Spoločné hliadky sa javia efektívne

Pohyb cez hranice bol plynulý

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Hlavnými hrozbami na hranici SR s Ukrajinou naďalej zostáva organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov. Konštatuje to Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR za rok 2020, ktorú v stredu 24. marca vláda vzala na vedomie. Podľa materiálu z dielne rezortu vnútra existujú spomenuté problémy na „zelenom“ úseku štátnej hranice ako aj na hraničných priechodoch.Za jednu z hlavných príčin nelegálnej migrácie občanov tretích krajín na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici označili podľa správy obe strany spoločensko-politickú nestabilitu krajín pôvodu nelegálnych migrantov.„Podrobná diskusia bola vedená o možnej hrozbe vzniku nových migračných trás nelegálnej migrácie,“ uvádza sa v materiáli. Slovensko aj Ukrajina podľa správy naďalej hľadajú vhodný spôsob, ktorým by sa zabránilo využívaniu malých leteckých zariadení na nelegálnu cezhraničnú trestnú činnosť.Dokument tiež konštatuje, že spoločné hliadky na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici sú efektívnym nástrojom prevencie nelegálnej migrácie a účinne pomáhajú v zamedzovaní páchania cezhraničnej trestnej činnosti.„Na základe Dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Správou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, podpísanej 30. októbra 2013 v Bratislave bolo v roku 2020 bolo vykonaných 41 spoločných hliadok s Ukrajinou,“ uvádza dokument s tým, že spoločné hliadky sa vykonávali vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 iba v mesiacoch január až marec 2020.V oblasti fungovania hraničných priechodov na spoločnej hranici bol podľa materiálu v minulom roku pohyb cez príslušné hraničné priechody plynulý. „V sledovanom období bol pohyb osôb a dopravných prostriedkov dynamický, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19,“ dodal dokument.Bilaterálne zmluvy SR so susednými štátmi s výnimkou Rakúska zakotvili inštitút hraničných splnomocnencov. Zodpovední sú za realizáciu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátnych hraníc, riešenie incidentov, mimoriadnych udalostí a všetkých problémov týkajúcich sa štátnych hraníc.