Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou

1.9.2020 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prospech dvoch obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. V tlačovej správe o tom informovala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá dodala, že súd tak potvrdil jej zistenia týkajúce sa porušenia ich ľudských práv.Európsky súd rozhodol o prvej z dvoch sťažností, celkovo sa na súd obrátilo desať obetí razie. Agentúre SITA poskytla tlačovú správu Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.Ako uviedla Patakyová, rozhodnutie súdu sa zhoduje so zisteniami o porušení ľudských práv, ktoré pri preskúmavaní razie konštatovala ešte predchádzajúca verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, a na ktoré sama Patakyová opakovane upozorňovala. Kancelária verejného ochrancu práv je v prípade policajnej razie v Moldave nad Bodvou aktívna už od roku 2013. Na základe nesúladu výpovedí obetí s policajným nariadením a jeho vykonaním predložila bývalá verejná ochrankyňa práv historicky prvú mimoriadnu správu do Národnej rady SR o nezákonnom postupe polície. Parlament však správu neprerokoval, neprijal jej odporúčania a zároveň došlo k odobreniu razie zo strany policajnej inšpekcie a domácich súdov.Koalícia mimovládnych organizácii vyzýva vládu, aby záväzky z rozhodnutia ESĽP implementovala do praxe čím skôr, a to predovšetkým vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu, ktorý by preskúmal sporné postupy silových zložiek. Organizácie o.z. Equity, Bystriny, o.z., Amnesty International Slovensko, ETP Slovensko, Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) uviedli v tlačovej správe, že rozsudok ESĽP je nádejou pre spravodlivosť.„Rozhodnutie o prvej sťažnosti prináša dlho očakávanú spravodlivosť pre zbitých obyvateľov z Moldavy nad Bodvou. Po siedmich rokoch boja so štátom, keď sa z obetí stali vinníci, svitá nádej, že sa súčasné súdne procesy s poškodenými, v ktorých im hrozia tresty, skončia, a tí si budú môcť vydýchnuť,“ povedala Lýdia Šuchová z o.z. Equity.V sťažnosti dvaja poškodení namietali policajné násilie, nedostatky vo vyšetrovaní a etnickú diskrimináciu. ESĽP rozhodol, že v prípade boli porušené články tri a 14 Dohovoru o ľudských právach. Článok tri, ktorý garantuje, že nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému, alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, k čomu došlo pri samotnom policajnom zákroku a po následnom predvedení na policajnú stanicu. Článok 14 zakazuje diskrimináciu.Senát ESĽP poškodeným priznal finančné odškodnenie, ako aj náklady na konanie. Slovenská republika spor prehrala a poškodených musí do troch mesiacov odškodniť. Súd v rozsudku skonštatoval množstvo pochybení vo vyšetrovaní razie a uviedol, že „vyšetrovanie nebolo adekvátne“. Súd tiež konštatoval, že vyšetrovanie zlyhalo aj v prípade šetrenia možného rasového motívu.Už tretí rok pokračujú súdne konania so šiestimi zbitými obyvateľmi Moldavy nad Bodvou na Okresnom súde Košice I. Sú obžalovaní pre údajne krivé výpovede a svedectvá.