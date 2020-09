Študenti vyšli do ulíc protestovať proti Lukašenkovi, policajti niektorých zadržali (video)

Zaistili najmenej 18 študentov

Vláda zakročila proti novinárom

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Do ulíc bieloruského Minska v utorok vyšli proti autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi protestovať študenti, ktorí požadujú jeho rezignáciu. Niekoľko desiatok študentov usporiadalo demonštrácie pred svojimi univerzitami a pochodovalo centrom metropoly, ktorá je, rovnako ako ďalšie mestá, už štvrtým týždňom dejiskom masových protestov.Podľa bieloruských médií polícia pokračovala so zadržiavaním účastníkov protestov a zaistila prinajmenšom 18 študentov. V utorok sa tiež začali pri viacerých veľkých bieloruských továrňach schádzať ľudia na podporu štrajkujúcich robotníkov, informuje agentúra AP.Masívne demonštrácie vypukli po prezidentských voľbách z 9. augusta. Protestujúci v Bielorusku považujú výsledky volieb za zmanipulované, Alexander Lukašenko v nich podľa oficiálnych čísel získal 80 % voličských hlasov. Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7 000 ľudí. Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli.Po tom, ako tvrdý zásah vyvolal medzinárodné pobúrenie, sa vláda začala vyhýbať takýmto zákrokom voči demonštrantom a protesty sa snaží ukončiť skôr vyhrážkami a selektívnym väznením aktivistov. Úrady zadržali viacero organizátorov štrajkov vo fabrikách a začali vyšetrovanie opozičnej Koordinačnej rady, ktorej cieľom je demokratický prechod moci v krajine, pričom dvoch jej členov odsúdili na 10-dní väzenia a viacero ďalších, vrátane laureátky Nobelovej ceny za literatúru Sveltany Alexijevičovej, predvolali na výsluch.Bieloruská vláda takisto počas víkendu zakročila proti novinárom. Mnohým odobrali akreditácie a niekoľkých deportovali do Ruska.Výsledky bieloruských volieb spochybňujú Európska únia (EÚ) či USA. EÚ plánuje zostaviť zoznam sankcií voči 20 predstaviteľom Bieloruska podozrivým z volebných podvodov a zásahu proti demonštrantom. V pondelok zase jej členské štáty v Pobaltí uvalili cestovné sankcie na 30 predstaviteľov krajiny, vrátane Lukašenka.