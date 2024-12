Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval neodôvodnenú väzbu mladistvého, priznal mu odškodné

20.12.2024 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok v prípade M. B. proti Slovenskej republike, ktorým sťažovateľovi priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2 100 eur a náhradu trov konania vo výške 1 125 eur za neodôvodnenú a neprimeranú dĺžky väzby Ako informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR , sťažovateľ bol vo veku 14 rokov zadržaný a vzatý do väzby v auguste 2020. ESĽP konštatoval, že väzba vtedy mladistvého sťažovateľa, ktorá trvala dva mesiace a 17 dní, nebola krajné opatrenie, ako to vyžaduje medzinárodné právo a, že sa nepreskúmala možnosť alternatívnych opatrení, ako napríklad jeho návrat do reedukačného centra."Súd tiež kritizoval nedostatočnú rýchlosť súdneho preskúmania väzby, ktorá trvala jeden mesiac a 12 dní. Podľa ESĽP došlo k porušeniu práv sťažovateľa podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Doplnilo, že rozsudok nadobudol právoplatnosť v deň vyhlásenia, teda vo štvrtok 19. decembra.