Slovensko pomohlo palestínskym deťom, vlády špeciál ich previezol z Gazy na liečbu do Írska

Bolo potrebné splniť viaceré podmienky

Projekt s finančnou podporou EÚ

20.12.2024 (SITA.sk) - Slovensko reagovalo na požiadavku írskej vlády na zabezpečenie zdravotníckeho evakuačného letu z Egypta do Írska, kde bude palestínskym detským pacientom evakuovaným z pásma Gazy poskytnutá ďalšia zdravotná pomoc.Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR , operácia prostredníctvo slovenského vládneho špeciálu sa úspešne uskutočnila medzi štvrtkom 19. a piatkom 20. decembrom.„Aby mohol byť let vládnym špeciálom Leteckého útvaru MV SR uskutočnený, bolo potrebné splniť viaceré podmienky. Od včasného dodania zdravotnej dokumentácie pacientov na posúdenie lekármi záchranného tímu cez zabezpečenie potrebných cestovných dokladov pre všetkých pasažierov pred odletom až po odbavenie pasažierov na letisku. Presné načasovanie jednotlivých bodov operácie až do pristátia vládneho špeciálu na Slovensku bolo nevyhnutné na jej úspešné zvládnutie," uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann Do operácie sa preto podľa neho zapojilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , ktoré zabezpečilo preletové a pristávacie povolenia.„Počas evakuácie bola 25 osobám poskytovaná psychologická aj zdravotná pomoc členmi Asociácie samaritánov Slovenskej republiky. Jej zástupca bol zároveň veliteľom celej operácie," doplnil Neumann. Let bol podľa rezortu vnútra vykonaný v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, pričom až 75 percent výdavkov bude možné refundovať z európskych prostriedkov.„Modul leteckej evakuácie, ktorý umožnil realizáciu tejto operácie, je výsledkom projektu s finančnou podporou EÚ. Vybudoval ho Letecký útvar MV SR v spolupráci s partnermi z mimovládneho sektora – Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka," dodal Neumann.