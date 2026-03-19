Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jozef
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. marca 2026

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike


Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike, týkajúcom sa sťažnosti najmä ...



Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) -



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike, týkajúcom sa sťažnosti najmä na materiálne podmienky vo väzbe, obmedzenia návštev a zdravotnú starostlivosť poskytnutú vo väzbe, pričom sťažnosť ako celok vyhlásil za neprijateľnú.

Články 3 a 14


Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR, sťažovateľ bol od 4. do 7. augusta 2021 zadržaný na policajnej stanici v Košiciach a následne premiestnený do Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody Košice.

S výnimkou dvoch krátkych období v auguste 2021 a vo februári 2022, keď bol v rámci karantény pre pandémiu COVID-19 v iných celách, bol sťažovateľ umiestnený v zmiernenom režime. Prepustený bol 27. mája 2022.

„Sťažovateľ sa na ESĽP sťažoval na porušenie článku 3 (zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania), článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 14 (zákaz diskriminácie) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," uviedol rezort spravodlivosti.

Námietky slovenskej vlády


Vo svojom rozhodnutí ESĽP podľa ministerstva akceptoval námietku slovenskej vlády o oneskorenosti tej časti sťažnosti, ktorá sa týkala podmienok na policajnej stanici od 4. do 7. augusta 2021 a podmienok vo väzbe do 23. februára 2022.

ESĽP tiež akceptoval námietku vlády o nevyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov nápravy zo strany sťažovateľa v časti sťažnosti, ktorá sa týkala námietok ohľadne prístupu k teplej vode, svetlu a čerstvému vzduchu, kvality a kvantity jedla, frekvencie sprchovania, zásahov do spánku, počtu a spôsobu rodinných návštev, ako aj údajne nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, keďže sťažovateľ sa nesťažoval na prokuratúre a ústavnom súde. Vo zvyšnej časti ESĽP posúdil sťažnosť podľa článku 3 Dohovoru ako zjavne nepodloženú.

Čo sa týka veľkosti cely, ako podstatný faktor vzal ESĽP do úvahy skutočnosť, že sťažovateľ mohol celu počas dňa opustiť a voľne sa pohybovať na chodbe

. „Okrem toho ESĽP uviedol, že sťažovateľ pripustil, že na cele, v ktorej bol umiestnený v rámci zmierneného režimu, neboli problémy s hygienou. ESĽP poukázal na vybavenie cely, ktoré bolo zrejmé z fotografií predložených vládou. Ďalej, veľkosť a vybavenie vychádzkových dvorcov sa ESĽP síce javili ako skromné a dostupné aktivity ako poskytované na sporadickej báze, avšak nebol presvedčený, že sťažovateľ by bol len na základe týchto aspektov podrobený zaobchádzaniu, ktoré by presiahlo nevyhnutnú mieru utrpenia spojenú s väzbou," zdôraznilo ministerstvo.

ESĽP podľa rezortu nezistil, že by podmienky vo väzbe v príslušnom období vo svojom súhrne predstavovali zlé zaobchádzanie v zmysle článku 3 dohovoru. „Námietky sťažovateľa vznesené podľa článkov 8 a 14 Dohovoru ESĽP odmietol z dôvodu, že nespĺňali podmienky prijateľnosti, alebo neodkrývali žiaden náznak porušenia práv a slobôd podľa Dohovoru," dodal rezort spravodlivosti.


Zdroj: SITA.sk - Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 