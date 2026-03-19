Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jozef
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. marca 2026

Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO


Policajti špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru si prevzali 60 nových vozidiel Kia Ceed SW. Ako ďalej informovalo



Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) - Policajti špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru si prevzali 60 nových vozidiel Kia Ceed SW. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, všetky odovzdané vozidlá s karosériou kombi sú vybavené 1,5-litrovým turbo benzínovým motorom a sedemstupňovou automatickou prevodovkou.


Vozidlá disponujú plnou výbavou Gold + Ledpack, vrátane moderných bezpečnostných a asistenčných systémov. Autá sú pre políciu dodávané so zárukou päť rokov alebo 150-tisíc najazdených kilometrov, čo podľa rezortu zaručuje nízke náklady na údržbu, dlhodobú prevádzku, efektívnu podporu práce špecializovaných útvarov a ekonomickú úsporu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Financovanie vozidiel bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Kúpne zmluvy boli uzatvorené na základe rámcovej dohody na nákup 275 vozidiel realizovanej prostredníctvom dynamického nákupného systému. Doteraz boli uzatvorené tri kúpne zmluvy a poslednou dodávkou 60 vozidiel sa vyčerpala rámcová dohoda na 12 mesiacov v celkovej hodnote 6 562 050 eur s DPH," uviedol rezort vnútra.

Cena jedného vozidla, vrátane zimnej sady pneumatík a servisu na päť rokov alebo 150-tisíc kilometrov, je 23 862 eur s DPH. "Rezort vnútra vozidlá typu KIA Ceed SW už v minulosti nakupoval a osvedčili sa v každodennej službe, preto boli tieto vozidlá vybrané ako optimálne riešenie pre potreby špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru," dodalo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike
<< predchádzajúci článok
Ministerka kultúry Šimkovičová odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 