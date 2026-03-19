|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jozef
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. marca 2026
Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO
Policajti špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru si prevzali 60 nových vozidiel Kia Ceed SW. Ako ďalej informovalo
Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) - Policajti špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru si prevzali 60 nových vozidiel Kia Ceed SW. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, všetky odovzdané vozidlá s karosériou kombi sú vybavené 1,5-litrovým turbo benzínovým motorom a sedemstupňovou automatickou prevodovkou.
Vozidlá disponujú plnou výbavou Gold + Ledpack, vrátane moderných bezpečnostných a asistenčných systémov. Autá sú pre políciu dodávané so zárukou päť rokov alebo 150-tisíc najazdených kilometrov, čo podľa rezortu zaručuje nízke náklady na údržbu, dlhodobú prevádzku, efektívnu podporu práce špecializovaných útvarov a ekonomickú úsporu.
"Financovanie vozidiel bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Kúpne zmluvy boli uzatvorené na základe rámcovej dohody na nákup 275 vozidiel realizovanej prostredníctvom dynamického nákupného systému. Doteraz boli uzatvorené tri kúpne zmluvy a poslednou dodávkou 60 vozidiel sa vyčerpala rámcová dohoda na 12 mesiacov v celkovej hodnote 6 562 050 eur s DPH," uviedol rezort vnútra.
Cena jedného vozidla, vrátane zimnej sady pneumatík a servisu na päť rokov alebo 150-tisíc kilometrov, je 23 862 eur s DPH. "Rezort vnútra vozidlá typu KIA Ceed SW už v minulosti nakupoval a osvedčili sa v každodennej službe, preto boli tieto vozidlá vybrané ako optimálne riešenie pre potreby špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru," dodalo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vozidlá disponujú plnou výbavou Gold + Ledpack, vrátane moderných bezpečnostných a asistenčných systémov. Autá sú pre políciu dodávané so zárukou päť rokov alebo 150-tisíc najazdených kilometrov, čo podľa rezortu zaručuje nízke náklady na údržbu, dlhodobú prevádzku, efektívnu podporu práce špecializovaných útvarov a ekonomickú úsporu.
"Financovanie vozidiel bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Kúpne zmluvy boli uzatvorené na základe rámcovej dohody na nákup 275 vozidiel realizovanej prostredníctvom dynamického nákupného systému. Doteraz boli uzatvorené tri kúpne zmluvy a poslednou dodávkou 60 vozidiel sa vyčerpala rámcová dohoda na 12 mesiacov v celkovej hodnote 6 562 050 eur s DPH," uviedol rezort vnútra.
Cena jedného vozidla, vrátane zimnej sady pneumatík a servisu na päť rokov alebo 150-tisíc kilometrov, je 23 862 eur s DPH. "Rezort vnútra vozidlá typu KIA Ceed SW už v minulosti nakupoval a osvedčili sa v každodennej službe, preto boli tieto vozidlá vybrané ako optimálne riešenie pre potreby špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru," dodalo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Policajti špecializovaných útvarov policajného prezídia dostali 60 nových áut, jedno vozidlo stojí 23 862 eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike
Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie v prípade Kavečanský proti Slovenskej republike
<< predchádzajúci článok
Ministerka kultúry Šimkovičová odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika – FOTO
Ministerka kultúry Šimkovičová odhalila na Pamätnom cintoríne Campo Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika – FOTO