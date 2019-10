Európsky súd: Taliansky prísny väzenský režim porušuje ľudské práva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) v utorok rozhodol, že taliansky prísny väzenský režim pre členov zločineckých skupín a teroristov, ktorí odmietli spolupracovať s justíciou, porušuje ľudské práva a musí byť zmenený. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.Senát súdu zamietol talianske odvolanie voči júnovému rozhodnutiu ECHR v prospech Marcella Violu, ktorý bol v roku 1999 odsúdený na doživotie za niekoľko zločinov prepojených s mafiou vrátane vraždy.ECHR v júni rozhodol, že talianske zákony neposkytujú Violovi dostatočnú šancu na prepustenie a sú v rozpore s Európskym dohovorom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania.Viola podľa Reuters nikdy nespolupracoval s úradmi a ani neposkytol informácie, ktoré by mohli pomôcť v iných vyšetrovaniach, a preto mu neboli priznané žiadne väzenské výhody. Taliansko bude musieť zaviesť opatrenia, aby napravilo režim porušujúci ľudské práva.Talianska vláda s júnovým rozhodnutím nesúhlasila a tvrdila, že by vážne oslabilo boj proti mafii a povolilo predčasné prepustenie stoviek nebezpečných zločincov.ECHR však zdôraznil, že aj napriek svojmu rozhodnutiu netrvá na Violovom prepustení.Predseda talianskej parlamentnej komisie pre boj s mafiou Nicola Morra na sociálnej sieti Facebook napísal, že utorňajšie rozhodnutie ECHR je "veľmi smutné pre všetkých, ktorí veria, že proti mafiám sa musí bojovať s maximálnym odhodlaním".Rozhodnutie podľa neho mnohým ďalším ľuďom odsúdeným na doživotie umožní odvolať sa proti rozsudkom a získať od štátu miliónové odškodné.Mimovládna organizácia Antigone, ktorá sa zaoberá ochranou občianskych práv väzňov, rozhodnutie ECHR privítala. Tvrdenia, že to spôsobí automatické prepustenie "desiatok alebo stoviek mafiánov" sú podľa nej "zbytočne panikárske".