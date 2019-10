Bernie Sanders, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. októbra (TASR) - Vo veku 46 rokov zomrela manželka syna amerického senátora Bernieho Sandersa, ktorý sa uchádza o nomináciu Demokratickej strany USA v prezidentských voľbách v roku 2020. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie pohrebného ústavu v meste Burgettstown v americkom štáte Pensylvánia.Raine Riggsová, manželka Sandersovho syna Leviho, podľa informácií AP skonala uplynulú sobotu, krátko po tom, ako jej diagnostikovali rakovinu. Zomrela tak práve v deň, keď sa jej svokor, 78-ročný Bernie Sanders vrátil do svojho domovského štátu Vermont z Las Vegas, kde minulý utorok utrpel infarkt.Riggsová pracovala ako neuropsychologička. Podľa nekrológu viedla niekoľko rokov oddelenie behavoriálnej medicíny na lekárskej fakulte v štáte New Hampshire, pričom na tamojšej fakultnej nemocnici zriadila oddelenie paliatívnej starostlivosti.So svojím manželom Levim Sandersom, ktorý sa v roku 2018 neúspešne pokúšal stať kongresmanom za štát New Hampshire, sa spoznala, keď obaja pracovali vo vývarovni pre chudobných v štáte Vermont. Pár má spolu tri deti.