Európsky súd zamietol snahu o zrušenie exhumácie generála Franca

Kvety položené na hrobe bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca v bazilike v Údolí padlých, mauzóleu pri meste El Escorial neďaleko Madridu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 17. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol vo štvrtok snahu o zastavenie plánov španielskej vlády na prenesenie telesných pozostatkov bývalého diktátora Francisca Franca z monumentálneho mauzólea pri Madride.Súd so sídlom v Štrasburgu rozhodol, že v tejto záležitosti "nezasiahne", informoval súdny tribunál agentúru AFP po zamietnutí žiadosti, ktorú podali Národná nadácia Francisca Franca a jeho rodina.Séria rozhodnutí španielskeho najvyššieho súdu v poslednom období povolila socialistickej vláde uskutočniť exhumáciu, s ktorou nesúhlasia Francovi príbuzní, snažiaci sa ju prekaziť súdnou cestou.Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez označil príslušné rozhodnutie súdu zaSánchezova vláda si stanovila exhumáciu a presun Francových telesných pozostatkov z baziliky v Údolí padlých pri Madride na verejný cintorín na predmestí španielskej metropoly za jednu zo svojich priorít. Vláda tvrdí, že krajina nemôže ďalej oslavovať svojho dlhoročného diktátora, ktorý zomrel v roku 1975.Vláda chce exhumáciu uskutočniť do 25. októbra, teda ešte pred novembrovými predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku. Pôvodne plánovala Francove pozostatky premiestniť už v júni, najvyšší súd však exhumáciu na žiadosť Francovej rodiny pozastavil, kým sa celé konanie neuzavrie.Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936 – 1939) až do svojej smrti 20. novembra 1975. Franca v bazilike mauzólea pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa v Údolí padlých nachádzajú aj telesné pozostatky desaťtisícov obetí občianskej vojny.