Johnson je presvedčený, že britský parlament dohodu o brexite schváli

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli vyhlásil, že je presvedčený o tom, že parlament jeho krajiny podporí pozmenenú dohodu o brexite, ktorú jednomyseľne podporili hlavy vlád a štátov ostatných 27 členských krajín Únie.uviedol Johnson pred novinármi v Bruseli po skončení prvej tematickej časti rokovaní lídrov EÚ.Britský parlament by mal o revidovanej dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ hlasovať v sobotu 19. októbra.Johnson vyjadril presvedčenie, že nováe dobrým riešením aj prea zdôraznil skutočnosť, že z Únie skutočne odchádza ", čiže Anglicko spolu so Škótskom, Walesom a Severným Írskom, ktoré môže spoločne rozhodovať o svojej budúcnosti.uviedol premiér. Rovnako zdôraznil, že jeho krajina bude schopná uzatvárať dohody o voľnom obchode po celom svete a môže začať budovať - po takmer tri a pol roku rokovaní o brexite - celkom nové vzťahy "Johnson vyjadril nádej, že Britov čaká "veľmi vzrušujúce obdobie", a teraz, keď sa podarilo dohodnúť o rozvode, podľa neho začína čas na budovanie nových vzťahov.vysvetlil premiér.Podľa jeho slov uplynulé triapolročné obdobie rokovaní o podobe brexitu nebolo pre Spojené kráľovstvo ľahké, naopak, bolo to dlhé, bolestivé a rozdeľujúce obdobie a teraz nastal čas, aby sa krajina zjednotila.opísal situáciu šéf britskej vlády.Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) však vo štvrtok dala jasne najavo, že s novou dohodou o brexite nesúhlasí. Podpora strany DUP je pritom pre britského premiéra rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.