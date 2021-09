Európsky vlak dorazil do Bratislavy

Projekt Connecting Europe Express vznikol vďaka partnerom z európskeho železničného sektora a inštitúciám, ktoré spojili svoje sily na úrovni EÚ, národnej a miestnej úrovni. Vzhľadom na rôzne šírky rozchodu v rámci Európy bude Connecting Europe Express v skutočnosti zahŕňať tri vlaky – pyrenejský, štandardný a pobaltský vlak – ktoré sa budú stretávať pozdĺž trasy. Projekt má na jednej strane pripomenúť, že interoperabilita medzi niektorými časťami európskej železničnej siete nie je stále úplná, na druhej strane však bude excelentnou prezentáciou veľmi dobrej spolupráce medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry.

Niekoľko zaujímavostí o železniciach v EÚ:



v Európskej únii pracuje v železničnom sektore 916 000 pracovníkov



21 % pracovníkov v železničnom sektore tvoria ženy



železničná doprava je najbezpečnejším spôsobom pozemnej dopravy



Európska únia je popretkávaná sieťou železničných tratí o celkovej dĺžke približne 201-tisíc kilometrov (ide len o železničné trate

V prevádzke)



v EÚ máme približne 9 100 kilometrov vysokorýchlostnej železničnej siete



priemerná vzdialenosť medzi jednotlivými železničnými stanicami v EÚ je 6,9 kilometrov



75 % kilometrov je prejdených vlakmi poháňanými elektrickou energiou



železničná doprava je udržateľná – tvorí len 0,4 % emisií skleníkových plynov z dopravy. Tento spôsob dopravy je jediným, ktorý

Od roku 1990 svoje emisie značne znížil. Preto môže zohrávať dôležitú úlohu v udržateľnom cestovnom ruchu.



Železničná doprava je nielen najčistejšia ale aj najbezpečnejšia v porovnaní s inými druhmi pozemnej prepravy. Na miliardu

Precestovaných kilometrov tu pripadá len 0,1 obetí.



10.9.2021 (Webnoviny.sk) -Vlak z Viedne do Bratislavy viezol špeciálny rušeň Vectron 383 110, ktorý sa na počesť Európskeho roka železníc odel do nového šatu. Ide o najmodernejší rušeň z flotily Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorý je nasadený na vlaky RR 701 / RR 708 a IC 44 / IC 45. Európsky rok železníc sa rozhodla podporiť aj spoločnosť ZSSK CARGO, ktorá venovala dizajn rušňa HDV radu 363 práve tomuto roku.Vlakom po Európe cestujú aj zástupcovia Európskej komisie, medzi inými aj Iveta Radičová, ktorá je koordinátorkou pre koridor TEN-T Stredomorie. V Múzeu dopravy ich privítali predstavitelia štátnej správy, Zastúpenia Európskej komisie a samosprávy: Ján Farkaš, generálny riaditeľ sekcie dopravy a dráh MDV SR, Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a zástupcovia železničných spoločností – Roman Koreň (predseda predstavenstva ZSSK), Roman Gono (predseda predstavenstva ZSSK CARGO) a Miloslav Havrila (generálny riaditeľ ŽSR).Európsky rok železníc otvára priestor na diskusiu o výhodách a prínosoch železničnej dopravy, ako i o jej budúcnosti a o tom, ako európske vlaky pomôžu Európe v dosahovaní jej ambiciózneho cieľa – klimatickej neutrality do roku 2050."Európske vlaky ponúkajú Európanom množstvo výhod a sú naším dôležitým spojencom v dosahovaní mnohých cieľov Európskej zelenej dohody, zelenej transformácie Európy a tiež významnej ambície, a to, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom," zhodnotil Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku."Rád by som spomenul, že sme boli s kolegami z Poľska prvými železničnými spoločnosťami, ktoré presadili nákup nových súprav z EÚ fondov. Bolo to v roku 2010 a bolo to 32 ks DMJ a 29 elektrických poschodových jednotiek a aj typu pushpull, ktoré jazdia dodnes na východe slovenska, na juhozápade a na severe.Skoro všetko, čo je na našej železnici moderné, je spojené s fondami EÚ. Z tratí sa zmodernizoval úsek z Bratislavy po Žilinu v sume zhruba 2 miliárd eur. Ďalšie stovky miliónov eur šli do vozidiel. Zhodou okolností práve včera sme podpísali zmluvu o nákupe 9 elektrických jednotiek pre východné Slovensko. Železnice v Európe prepravujú 7 % všetkých cestujúcich a 11 % všetkého tovaru, pričom vyprodukujú menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov spôsobených dopravou. Za mnohé, čo je na našich a v našich koľajach dobré, vďačíme Európe", uviedol predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň."Za ŽSR sme veľmi radi, že v stredu Vláda SR odobrila návrh na prípravu štúdie uskutočniteľnostiznamenala príležitosť pre jednoduchšie prepojenie obyvateľov aj z priľahlých lokalít a je dôkazom, že Slovensko chce byť súčasťou európskeho železničného priestoru," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.Roman Gono, predseda predstavenstva ZSSK CARGO: "Sme radi, že bol tento rok vyhlásený za Európsky rok železníc a je podporený takouto aktivitou. Železničná doprava, osobná i nákladná, je dôležitou súčasťou dopravného systému v celej Európe a vzhľadom na svoju nízku uhlíkovú stopu, veľkú kapacitu prepravy a komfort, ktorý poskytuje, je druhom dopravy, ktorý je predurčený byť základom celého dopravného systému. Veríme, že aj takýmito aktivitami sa podarí urýchliť zjednocovanie železničných dopravných systémov v Európe a pritiahnuť väčšie množstvo zákazníkov.""Koľajová doprava je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy a zároveň aj najudržateľnejším pre životné prostredie. Preto je väčšina strategických dopravných projektov v kraji orientovaná na rozvoj koľajovej dopravy - železničnej aj električkovej. Pre župu je prioritou skapacitňovanie najvyťaženejších železničných tratí ako aj budovanie prestupných terminálov integrovanej dopravy," uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.Expres vyštartoval z portugalského Lisabonu 2. septembra a svoju cestu po Európe ukončí7. októbra v Paríži. Prejde 26 členských štátov EÚ s viac ako 100 zastávkami, spolu pôjde o trasu dlhú približne 20-tisíc kilometrov cez 33 hraničných priechodov a do celého projektu sa zapojí až 40 rôznych partnerov.Informačný servis