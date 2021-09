Žilinka pred poslancami bránil výber médií na tlačovku a označil sa za otroka zákona (video)

Poslanci prijali uznesenie

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nemám sa za čo ospravedlňovať, nemám sa za čo hanbiť, že by som verejnosť ukrátil na informáciách. Na rokovaní mediálneho výboru parlamentu to v piatok povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka a poslancom vysvetľoval, prečo sa minulý týždeň na jeho tlačové vyhlásenie dostali vybrané médiá.Do budovy generálnej prokuratúry nepustili novinárov z Denníka N, denníka Sme a portálu Aktuality. Žilinka tvrdil, že to nedovolili priestorové možnosti. Odmietol, že by sa prokuratúra dopustila porušenia zákona. Vyhlásil, že je „otrokom“ zákona.Poslanci na výbore prijali uznesenie, ktorým vyzvali generálnu prokuratúru na otvorenú a transparentnú komunikáciu s verejnosťou, na dodržiavanie tlačového zákona a princípu rovnakého zaobchádzania s novinármi.Na minulotýždňovom vyhlásení Žilinka a jeho námestník Jozef Kandera vysvetľovali zrušenie obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému , podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi Dane Arpášovej a tiež právnikovi Zoroslavovi K. Žilinka poslancom povedal, že o spomínaných rozhodnutiach generálna prokuratúra informovala nadštandardne. V prvotnej informácii uviedla dôvody a neskôr na svojej webovej stránke zverejnila anonymizované uznesenie.Na tlačové vyhlásenie pozvala generálna prokuratúra štyri televízie s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom jedna robila priamy prenos a dve tlačové agentúry. „Čudujem sa, že to vzbudilo také reakcie,“ povedal Žilinka s tým, že aj v minulosti bol zvolený podobný formát dva alebo tri razy a nikto proti tomu nenamietal.Generálny prokurátor čelil otázke, či môže dať do budúcnosti prísľub, že sa niečo podobné nebude opakovať. Odpovedal, že nemá dôvod nejaký prísľub dávať. Poznamenal však, že ak prokuratúra usporiada tlačovú konferenciu, bude hľadať väčšie priestory.Poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO) uviedla, že „ide o tú formu, akou ste odpálili ostatných“. Dodala, že poslanci „nechcú zle“ Žilinkovi, len mu chcú vysvetliť, aby sa to v budúcnosti nestávalo. Ďalší poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) generálnemu prokurátorovi povedal, že urobil chybu a mal by sa znej poučiť. Poslanec Róbert Halák (OĽaNO) sa ospravedlnil všetkým novinárom.Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Kollára je kľúčová dôvera verejnosti a v tejto súvislosti nie je ani tak dôležité, čo sa robí, ale ako sa to javí. Žilinka tvrdil, že nehrá pozičné hry a pre neho je dôležité, čo robí, a nie ako sa veci javia.Nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD) povedala, že ide o politickú šikanu Žilinku. Spýtala sa, či si výbor predvolá aj ministra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý „nadával novinárom do „skorumpovancov“. „Toto zasadnutie je iba divadlom, aby sa politicky šikanoval generálny prokurátor,“ uviedla. Poslanec Pročko zareagoval, že výbor nerieši politiku, kým ona naháňa politické body.