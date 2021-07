Európu zasiahli mohutné dažde. Obete hlásia z Nemecka aj Belgicka a množstvo ľudí je nezvestných (video+foto)

Varovali pred pretrhnutím hrádze

Železničná doprava dostala stopku

Evakuovali hospic a opatrovateľský domov

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 19 ľudí zahynulo a ďalšie desiatky sú nezvestné v dôsledku prudkých záplav v Nemecku. Úrady z okresu Euskirchen na západe krajiny vo štvrtok informovali, že v súvislosti so záplavami registrujú osem obetí. Záchranné operácie v regióne komplikuje prerušenie telefonického a internetového spojenia v niektorých oblastiach.Podľa polície z mesta Koblenz, zahynuli v okrese Ahrweiler štyria ľudia a približne 70 ďalších je nezvestných po tom, ako sa v obci Schuld v noci zrútilo niekoľko domov. Desiatky ďalších ľudí sú uväznené na strechách svojich domov, kde čakajú na záchranu. Nemecká armáda vyslala na pomoc do zasiahnutých oblastí približne 200 vojakov.Celkový rozsah škôd však zatiaľ nie je známy, keďže mnohé dediny odrezali záplavové vody a zosuvy pôdy, ktoré zablokovali cesty. Videá na sociálnych sieťach však ukazujú autá plávajúce po uliciach a čiastočne zrútené domy.Pri samostatných incidentoch zahynuli podľa polície aj ďalší štyria ľudia, keď voda zaplavila ich pivnice v Kolíne, Kamene a Wuppertali, kde tiež úrady varovali pred hroziacim pretrhnutím hrádze.V okrese Rhein-Sieg nariadili v obave z možného pretrhnutia hrádze evakuáciu niekoľkých dedín pod nádržou Steinbachtal. V stredu sa počas záchranných prác v meste Altena utopil aj jeden hasič a ďalší skolaboval počas operácie v elektrárni Werdohl-Elverlingsen.V saskom meste Jöhstadt je nezvestný muž, ktorý zmizol, keď sa pokúšal zabezpečiť svoj majetok pred stúpajúcou vodou. Vo veľkých častiach spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko v dôsledku dažďa a záplav prerušili železničnú prepravu. Premiér Armin Laschet by mal vo štvrtok navštíviť povodňami zasiahnuté mesto Hagen.Podľa nemeckého meteorologického ústavu by sa mal dážď vo štvrtok zmierniť, no stále hrozia lokálne búrky.Neúprosné dažde v noci zhoršili záplavy aj na východe Belgicka, kde hlásia najmenej jedného utopeného a jedného nezvestného. Zaplavené sú významné diaľnice a na juhu a východe krajiny zastavili všetku železničnú dopravu.Mesto Liege varovalo obyvateľov, že rieka Mása sa môže krátko popoludní vyliať z brehov a zatopiť centrum mesta. Polícia v tejto súvislosti upozornila, aby ľudia podnikli preventívne opatrenia. Rieka Vesdre, ktorá sa vyliala z brehov, zaplavila ulice mesta Pepinster a jej ničivá sila zrútila niektoré budovy. Nie je pritom jasné, či všetci obyvatelia stihli uniknúť.V holandskom meste Valkenburg, blízko nemeckých a belgických hraníc, museli v noci v súvislosti so záplavami evakuovať opatrovateľský domov a hospic. Holandská vláda poslala na pomoc do južnej provincie Limbursko asi 70 vojakov.Nezvyčajne intenzívne dažde zaplavili tento týždeň aj časti severovýchodného Francúzska, pováľali stromy a spôsobili uzavretie desiatok ciest. Prerušili aj vlakovú dopravu do Luxemburska a hasiči museli evakuovať desiatky ľudí z domovov blízko luxemburskej a nemeckej hranice a tiež z departementu Marna, informoval lokálny vysielateľ France Bleu.Podľa francúzskych meteorológov spadlo v niektorých oblastiach v priebehu jedného či dvoch dní toľko zrážok, ako zvyčajne spadne za dva mesiace. Lejaky by mali pokračovať aj vo štvrtok, takže vydali povodňovú výstrahu pre desať regiónov.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prisľúbila zasiahnutým obyvateľom pomoc. „Myslím na rodiny obetí ničivých povodní v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku a tých, ktorí prišli o svoje domovy,“ napísala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter a dodala, že „EÚ je pripravená pomôcť“.