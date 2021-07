Maďarské obmedzovanie prístupu k azylovému procesu bude riešiť Súdny dvor Európskej únie

Osobitné povolenie na vstup do krajiny

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie (EÚ) prípad Maďarska pre nezákonné obmedzenia prístupu ku konaniu o azyle.Tie sú podľa nej v rozpore s článkom šesť smernice o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, ktorý vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili účinné uplatňovanie práva požiadať o medzinárodnú ochranu ľuďom, ktorí sú štátni príslušníci tretích krajín alebo bez štátnej príslušnosti. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.Štátni príslušníci tretích krajín podľa maďarského zákona z minulého roka, ktorý je dočasnej povahy, musia pred podaním žiadosti o medzinárodnú ochranu v Maďarsku najprv na maďarskom veľvyslanectve mimo EÚ urobiť vyhlásenie o zámere, v ktorom uvedú svoje želanie požiadať o azyl, a na tento účel musia dostať osobitné povolenie na vstup do krajiny.Podľa EK je to však nezákonné obmedzenie prístupu ku konaniu o azyle, ktoré je v rozpore so smernicou o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany v spojení s Chartou základných práv Európskej únie, pretože bráni osobám, ktoré sa nachádzajú na území Maďarska, vrátane hraníc, požiadať o medzinárodnú ochranu priamo tam.Komisia si tiež myslí, že takéto pravidlo nemožno zdôvodniť riešením pandémie ochorenia COVID-19, tak ako deklaruje daný zákon. Preto postupuje Maďarsko Súdnemu dvoru EÚ.