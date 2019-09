Eurosmernica má zvýšiť ochranu klientov a umožní vstup novým subjektom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Zvýšenie ochrany finančných spotrebiteľov pri elektronických platbách ako umožnenie vstupu nových nebankových poskytovateľov platobných služieb na európsky trh má umožniť nová európska smernica o platobných službách, známa aj ako PSD 2. Na túto smernicu sa viaže niekoľko technických predpisov a usmernení. Ich zavádzaniu do praxe sa intenzívne a dlhodobo venuje celý bankový sektor. Proces príprav sa zavŕši 14. septembra tohto roka účinnosťou delegovaného nariadenia o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii. Upozornila na to Slovenská banková asociácia (SBA).Cieľom európskych zákonodarcov bolo priniesť klientom viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje novým hráčom, tzv. tretím stranám, prístup k platobným účtom klientov. Tretie strany, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb, budú môcť ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby.Spotrebitelia tak budú môcť získavať informácie o svojom bankovom účte aj prostredníctvom nebankových aplikácií licencovaných tretích strán. Taktiež budú mať možnosť uskutočňovať prevody v mobile cez aplikáciu takejto tretej strany, ktorá bude zobrazovať platby zo všetkých účtov klienta (tzv. multibanking). Pri nákupe v internetovom obchode budú môcť ľudia zaplatiť za tovar alebo služby zo svojho bankového účtu prostredníctvom tretej strany.vysvetľuje výkonná riaditeľka SBA Milena Koreňová.Nová európska legislatíva zvyšuje aj bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa pri všetkých elektronických platbách.priblížila Koreňová. Pri platení je podľa jej slov dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zobrazenými na platobnom termináli. "Ak náhodou nastane situácia, že bezkontaktná platba bude zamietnutá, môže klient zopakovať platbu vložením platobnej karty do terminálu a zadať PIN," radí Koreňová.Delegované nariadenie o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii, ktoré nadväzuje na smernicu, zavádza tzv. dvojfaktorovú autentifikáciu. To znamená, že overenie klienta musí byť vykonané kombináciou minimálne dvoch autentifikačných prvkov pochádzajúcich z kategórií: poznatok (napr. heslo alebo PIN), vlastníctvo (napr. smartfón alebo tablet) a inherencia (napr. odtlačok prsta). Banky sa pripravovali na zmeny v súlade s danými požiadavkami.Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) 21. júna 2019 zverejnil názor na jednotlivé možné autentifikačné prvky z pohľadu ich kompatibility s legislatívnymi požiadavkami aj pre oblasť platieb kartami v elektronických obchodoch. Podľa názoru EBA autentifikačné prvky, pre ktoré sa banky rozhodli, nie sú dostatočné, čo vyvolalo rozruch v celej Európe. Zároveň EBA pripúšťa, po schválení národnými orgánmi dohľadu, uplatnenie obmedzeného prechodného obdobia, ktoré je nutné pre nájdenie a implementáciu vyhovujúcich technických riešení.uviedla Koreňová. Vznikla preto aj pracovná skupina a SBA diskutuje aj s Národnou bankou Slovenska.dodala Koreňová.