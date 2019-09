Huawei stiahol žalobu na USA po tom, ako im vrátili zhabanú techniku z Kalifornie

Licencia na spätné odoslanie do Číny

Neprimerané a neodôvodnené

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Čínsky technologický gigant Huawei stiahol žalobu voči USA po tom, ako Washington firme vrátil techniku zhabanú pred takmer dvomi rokmi.Americké úrady ešte v septembri 2017 skonfiškovali techniku, ktorá bola na ceste naspäť do Číny zo skúšobného zariadenia firmy Huawei v Kalifornii.Techniku spoločnosti Huawei zhabali v súvislosti s otázkou, či nie je potrebná licencia na jej spätné odoslanie do Číny. Informuje o tom portál cnbc.com.Čínska firma v júni tohto roka zažalovala americké ministerstvo obchodu a niekoľko iných amerických úradov. V auguste, takmer dva roky po skonfiškovaní techniky, americká vláda Huawei informovala, že na jej spätnú dopravu do Číny nebola exportná licencia potrebná a techniku firme vrátili. Spoločnosť Huawei preto žalobu stiahla.Spoločnosť Huawei v zverejnenom stanovisku uviedla, že vrátenie techniky považuje za dôkaz, že tento krok bol protizákonný a svojvoľný."Prípad bol jedným zo série krokov americkej vlády, ktoré Huawei vníma ako neprimerané a neodôvodnené," dodáva spoločnosť. Ako uvádza právny riaditeľ Huawei Song Liuping, spoločnosť Huawei prakticky dosiahla víťazstvo napriek dobrovoľnému stiahnutiu žaloby.Je však nespokojná s faktom, že vláda Spojených štátov nedokázala prísť s dôvodným vysvetlením nelegálneho zabavenia v rámci tak dlhého časového obdobia.Washington tvrdí, že technika firmy Huawei ohrozuje národnú bezpečnosť USA, pretože by mohla byť použitá čínskou vládou na špionáž. Firma Huawei tieto tvrdenia opakovane poprela.