Eurostat: EÚ vlani dosiahla v obchode s USA prebytok 139 mld. eur

Luxemburg/Brusel 20. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) dosiala v roku 2018 v obchode s USA prebytok 139 miliárd eur, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.Hodnota exportu predstavovala 407 miliárd eur a importu z USA do EÚ 268 miliárd eur. Na priemyselné tovary pripadalo 89 % vývozu tovarov z EÚ a 80 % dovozu tovarov z USA.Najväčším dovozcom tovarov z USA bola vlani Veľká Británia (55 miliárd eur). Naopak, najväčším vývozcom bolo Nemecko (114 miliárd eur).USA boli vlani podľa Eurostatu najväčším exportným trhom pre EÚ. Do Spojených štátov smerovalo 21 % z celkového vývozu z Únie. USA boli druhým najväčším importérom (14 %) do EÚ po Číne (20 %).