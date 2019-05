V EÚ od pondelka funguje systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. mája (TASR) - V Európe je od pondelka funkčný systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov. Uviedla to Európska komisia (EK).Exekutíva EÚ pripomenula, že prví výrobcovia cigariet z krajín EÚ už požiadali a dostali označenie o vysledovateľnosti cigariet a tabakových výrobkov z ich vlastnej výroby. To znamená, že spotrebitelia čoskoro uvidia na obaloch nové značky vysledovateľnosti spolu s požadovanými bezpečnostnými prvkami.Nové značky umožnia vnútroštátnym orgánom sledovať a vystopovať pohyby balení cigariet v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ.Hoci bol 20. máj určený ako dátum legálneho spustenia tohto mechanizmu, systém sledovania tabakových výrobkov v celej EÚ bol spustený už 10. mája. Desaťdňová lehota bola potrebná na to, aby hospodárske subjekty (výrobcovia, distribútori, majitelia obchodov, atď.) v celej EÚ mali dosť času na zaregistrovanie sa v novom systéme.Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v správe pre médiá povedal, že vytvorenie európskeho systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov je dôležitým míľnikom v boji EÚ proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. "Teší ma, že systémy začali fungovať," priznal komisár a vyjadril nádej, že tento projekt bude úspešný tak pre členské štáty, ako aj pre EÚ ako celok.Každý členský štát má povinnosť zriadiť subjekt zodpovedný za vydávanie nových označení vysledovateľnosti (takzvané identifikátory), pričom podľa Andriukaitisa krajiny EÚ za uplynulé mesiace dosiahli značný pokrok v tejto oblasti. Nepodarilo sa to len jednému členskému štátu, avšak EK s cieľom umožniť včasné spustenie systému, prijala rozhodnutie, ktorým majú hospodárske subjekty v tomto štáte možnosť využívať služby subjektov vydávajúcich identifikátory z iných členských štátov.Komisia spresnila, že pozorne monitoruje celú situáciu a čo najskôr využije všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila, že systém bude plne funkčný vo všetkých členských krajinách.(spravodajca TASR Jaromír Novak)