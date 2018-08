EUROVEA CITY má novú administratívnu budovu PANORAMA BUSINESS III

O projekte

BRATISLAVA 23. augusta 2018 (WBN/PR) – Stavebné práce na novom administratívnom projekte z dielne JTRE v novovznikajúcej mestskej štvrti EUROVEA CITY smerujú k úspešnému koncu. Budovu, ktorá prináša do centra Bratislavy 26 000 m2 moderných a variabilných kancelárskych plôch, čaká v najbližšom čase kolaudácia. Viac ako polovica priestorov v PANORAMA BUSINESS III už pozná svojich budúcich nájomcov.O sídlo vo výnimočnej lokalite na nábreží Dunaja prejavila záujem spoločnosť Lenovo a ďalšie spoločnosti z IT a telekomunikačného sektora. Do svojho nového pracovného domova sa ich zamestnanci nasťahujú už v decembri 2018."Viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania a výstavby budov nielen pre veľké medzinárodné spoločnosti ako aj obsadenosť našich kancelárskych projektov svedčia o tom, že budovám a hlavne našim klientom rozumieme. Naše kancelárie navrhujeme v súlade s požiadavkami Fortune 100 spoločností. Najnovší projekt PANORAMA BUSINESS III ponúka súlad efektivity, funkčnosti a dizajnu. Je skvelou voľbou pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem stať sa súčasťou novej štvrte EUROVEA CITY a sídliť tak v jednej z najvýznamnejších bratislavských lokalít, " hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Hlavný vstup do budovy PANORAMA BUSINESS III je umiestnený v parteri zo strany Landererovej ulice. Výrazným architektonickým prvkom je elegantná fasáda, v zemitých tónoch, ktorá pôsobí distingvovane a vzdušne. Atraktivitu dodáva objektu tiež sústava vysokých štíhlych stĺpov podopierajúcich značnú časť hmoty nad podnožou. Okrem funkčného urbánneho dizajnu bude jedinečnosť PANORAMA BUSINESS III podčiarkovať aj monumentálna exteriérová LED stena.Budova, spĺňa prísne štandardy certifikácie zelených budov LEED Gold. Prvé štyri podlažia v podnoži slúžia na parkovanie s kapacitou 359 miest. Samozrejmosťou je priestor pre odkladanie bicyklov spolu so šatňou a hygienickými zariadeniami. PANORAMA BUSINESS III má výborné napojenie na okolité cyklotrasy v smere k Mostu Apollo, na Ružinovskú radiálu, Dunajskú cyklotrasu alebo na Šafárikovo námestie.Kancelárske priestory začínajú od 5. až po 15. nadzemné podlažie a sú plne prispôsobiteľné želaniam klientov. Na 12. poschodí sa nachádza terasa s rozlohou 248 m2 s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou. Ďalšia terasa, o 80 m2 väčšia, je umiestnená na 4. poschodí.Budovu obsluhuje 8 inteligentných výťahov, ktoré šetria nielen energiu, ale predovšetkým čas. Priamo v objekte bude pre zamestnancov k dispozícii vlastná kantína s kapacitou 270 miest na sedenie a kaviareň. Príjemným benefitom sídla v novej mestskej štvrti EUROVEA CITY je aj možnosť využívať pestrú ponuku reštaurácií a služieb v pešej dostupnosti okolitých biznis centier alebo sa najesť v atraktívnom prostredí Eurovea či PANORAMA PARKU.Celkové náklady na realizáciu PANORAMA BUSINESS III sú približne 51 miliónov EUR.Nábrežná zóna v blízkosti multifunkčného objektu Eurovea a Dunaja prechádza v tomto období mimoriadne dynamickou premenou. Dokončením projektov Eurovea2, PANORAMA BUSINESS, a ich vzájomným prepojením, získa Bratislava novú plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorá ju kvalitou architektúry a verejných priestorov priblíži moderným európskym metropolám. V centrálnej lokalite Bratislavy vyrastá EUROVEA CITY, ktorá má ambíciu naplniť predstavy o príjemnom živote v meste Bratislavčanov aj návštevníkov hlavného mesta. Pribudnú byty, kancelárie a obchody, kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Dominantou štvrte má byť prvý mrakodrap na Slovensku a ak sa naplní predložená vízia, celú štvrť prepojí so zvyškom mesta električka. Po dokončení vytvorí nová mestská štvrť cca 285 000 m2 kancelárskych plôch, 8 500 m2 kongresových priestorov a 1470 bytov, pričom 95 000 m2 z toho budú obchodné prevádzky. Celú nábrežnú zónu bude obývať v budúcnosti asi 3 000 rezidentov, využívať 40 000 pracujúcich a očakáva sa, že ju denne navštívi 65 000 ľudí.