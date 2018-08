UNICEF varuje pred stratou celej generácie rohingských detí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 23. augusta (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) vo štvrtok varoval pred rizikom straty celej generácie detí moslimských Rohingov. Zhruba polmilióna takýchto detí sa nachádza v utečeneckých táboroch v Bangladéši, kde im hrozia rôzne nebezpečenstvá vrátane chorôb či záplav. Zvyšku rohinských detí, ktoré ostali v rodnom Mjanmarsku, zase chýba prístup k riadnemu vzdelaniu.UNICEF o ich neradostných vyhliadkach informoval v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok. Stalo sa tak pri príležitosti blížiaceho sa výročia začiatku masového úteku približne 700.000 Rohingov, ktorí v dôsledku brutálnych zásahov armády migrovali z mjanmarského Jakchainského štátu do susedného Bangladéša, informovala agentúra Reuters.povedal na tlačovej konferencií v Ženeve hovorca UNICEF-u Simon Ingram, ktorý strávil šesť týždňov v rohingských utečeneckých táborov v bangladéšskom pohraničnom okrese Cox's Bazar.dodal.Podľa jeho slov doposiaľ ostalo v Jakchainskom štáte asi 530.000-600.000 Rohingov vrátane zhruba 360.000 detí. OSN má do oblasti len veľmi obmedzený prístup.K spomínanému hromadnému úteku moslimských Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte vlani 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda v reakcii pristúpila k rozsiahlej operácii proti povstalcom. Následné boje a represie si vyžiadali tisíce obetí na životoch, prevažne z radov Rohingov.