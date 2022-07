Eurovízia sa budúci rok uskutoční vo Veľkej Británii, nakoľko u víťazov na Ukrajine stále prebieha vojna

Brit skončil na druhom mieste

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pesničková súťaž Eurovízia sa na budúci rok uskutoční vo Veľkej Británii. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého to potvrdili organizátori. Už skôr pritom oznámili, že podujatie sa pre pokračujúcu ruskú vojnu nemôže uskutočniť vo víťaznej krajine, teda na Ukrajine.Keďže britský zástupca Sam Ryder skončil na druhom mieste za ukrajinským Kalush Orchestra, začali organizátori rokovania s BBC.„Ďakujeme našim partnerom z BBC za solidaritu,“ uviedol šéf ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa UA:PBC Mykola Černotytskyj.UA: PBC bude spolupracovať s BBC na ukrajinských prvkoch pre šou.„Som si istý, že spoločne dokážeme tomuto podujatiu pridať ukrajinského ducha a znovu zjednotíme celú Európu okolo našich spoločných hodnôt mieru, podpory a oslavy diverzity a talentu,“ skonštatoval ďalej Černotyckyj s tým, že i keď sa súťaž nebude konať na Ukrajine, bude na podporu Ukrajiny.Zatiaľ podľa BBC nie je jasné, ktoré mesto bude súťaž hostiť, no záujem podľa neho prejavili napríklad Glasgow alebo Manchester. Veľká Británia má viacero miest, ktoré disponujú vhodnými arénami, ubytovaním a medzinárodnými dopravnými spojeniami.V hre by okrem iných mohli byť aj Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Londýn, Brighton, Bristol, Belfast alebo Cardiff. Výberový proces, v ktorom budú musieť uchádzači potvrdiť, že majú vhodné zariadenia, sa začne už tento týždeň.Ukrajina sa však ako tohtoročný víťaz, ako je zvykom, automaticky kvalifikuje do finále, spolu s takzvanou Veľkou päťkou, ktorú tvoria Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia a Taliansko.Británia hostila Eurovíziu už osemkrát, čo je najviac spomedzi všetkých krajín, pričom štyrikrát prevzala hostiteľské povinnosti za iné krajiny - v roku 1960 za Holandsko, v roku 1963 za Francúzsko, v roku 1972 za Monako a v roku 1974 za Luxembursko. Zatiaľ naposledy sa súťaž na britskom území konala v roku 1998 v Birminghame.