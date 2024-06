Eurovoľbám v Kútoch dominovalo Progresívne Slovensko, Hlas získal len 3,14 percenta

10.6.2024 (SITA.sk) - V Kútoch na západe Slovenska, čo je obľúbená destinácia voličov, ktorí prichádzajú voliť „na otočku“ z Českej republiky, dominovalo v sobotných eurovoľbách Progresívne Slovensko . Voliči v tejto obci v okrese Senica odovzdali 1 400 platných hlasov, Progresívne Slovensko získalo 42,14 percenta.Na druhej priečke skončil Smer-SD so ziskom 17,35 percenta, na treťom Republika s 13, 42 percenta a na štvrtom KDH , ktoré tu dostalo osem percent hlasov. Voliči v Kútoch by do Európskeho parlamentu poslali aj zástupcov strany Demokrati , ktorá získala 6,21 percenta a SaS (5,21 percenta).Naopak, pred bránami europarlamentu by v tejto obci zostal Hlas-SD (3,14 percenta). V Kútoch bolo v zoznamoch zapísaných 3 767 voličov, právo voliť využilo 37,88 percenta z nich. V celom okrese Senica zvíťazilo Progresívne Slovensko (30,24 %), pred Smerom-SD (24,28 %), Republikou (13,59 %), KDH (7,50 %) a Hlasom-SD (5,60).