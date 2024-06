Ako volili Rómovia? Matovičovmu hnutiu Slovensko sa darilo v Lomničke aj Žehre

Pollák získal 10-tisíc hlasov

10.6.2024 (SITA.sk) - Viaceré obce s rómskou komunitou na Spiši by v Európskom parlamente (EP) radi videli poslancov, ktorí v tohtoročných eurovoľbách kandidovali za koalíciu hnutia Slovensko Tí našli veľkú podporu v Lomničke, Krížovej Vsi, Rakúsoch, Stráňach pod Tatrami, či v Bystranoch, Rudňanoch i Žehre. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Lídrom na kandidátnej listine koalície bol europoslanec Peter Pollák z Levoče, ktorý bol v roku 2012 po prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady SR a bol vôbec prvým poslancom rómskej národnosti.V sobotných eurovoľbách získal viac ako 10-tisíc hlasov. Viac ako 18-tisíc hlasov však dostal Igor Matovič, ktorý kandidoval do EP z posledného miesta.V podtatranskej obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, ktorú obývajú Rómovia, koalícia získala takmer 28 percent hlasov voličov. Nasledovalo KDH s podporou 16,66 percenta. V obci má Matovič a jeho hnutie Slovensko (niekdajšie OĽaNO) dlhodobo podporu.Vlani v októbri počas parlamentných volieb volilo OĽaNO viac ako 92 percent voličov. V roku 2020 tam zvíťazilo tiež, získalo vtedy podporu viac ako 42 percent. Obyvatelia obce chceli Matoviča aj za prezidenta, počas prvého kola prezidentských volieb tam získal viac ako 50 percent hlasov.Celkovo 41,8 percenta hlasov získala spomínaná koalícia aj v Krížovej Vsi v Kežmarskom okrese. Nasledovalo KDH s viac ako 19 percentami, tretia skončila Republika s 9 percentami. Rovnako zvíťazila koalícia aj v Rakúsoch pri Kežmarku, ktorej väčšinové obyvateľstvo tvoria Rómovia.Volilo ju 26,63 percenta voličov, Smer-SD získal podporu 16,58 percenta a KDH 15,57 percenta, pričom o percento menej dosiahla Republika. Avšak v Podhoranoch, kde Rómovia tvoria takmer 70 percent obyvateľov, zvíťazilo KDH s podporou 28,4 percenta, viac ako 18 percent tam dosiahol Smer-SD, koalíciu Slovensko a Za ľudí tam volilo 12,5 percenta ľudí.Veľkú časť voličov oslovila koalícia Slovensko a Za ľudí aj v Stráňach pod Tatrami, kde ju volilo až 62 percent ľudí, viac ako 13 percent získal Smer. Silnú podporu získala koalícia v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, počet hlasov voličov presiahol 36 percent.KDH tam volilo takmer 14 percent voličov, nasledovalo PS s podporou takmer 13 percent a Republika, za ktorú hlasovalo 12,39 percenta voličov.Kandidátov z koalície Slovensko a Za ľudí si zvolila aj viac ako polovica voličov, ktorí prišli v sobotu k urnám v Bystranoch v Spišskonovoveskom okrese. Dosiahla tam podporu viac ako 53 percent, nasledoval Hlas-SD s viac ako 18 percentami.V Rudňanoch získali viac ako 29 percent, nasleduje Smer s takmer 21 percentami a Republika s takmer 17 percentami. Takmer polovicu hlasov počas volieb získala koalícia aj v Žehre.