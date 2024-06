Eurovoľby sú za dverami. Krúžkovať môžeme dvoch kandidátov, jedna strana sa vzdala kandidatúry

Kto môže voliť

3.6.2024 (SITA.sk) - Slovensko čakajú v sobotu 8. júna voľby do Európskeho parlamentu . Ako vyplýva z údajov Ministerstva vnútra SR , vo voľbách sa o priazeň voličov uchádza spolu 24 politických subjektov. Pirátska strana – Slovensko však už oznámila, že sa kandidatúry v eurovoľbách vzdáva. Na kandidátkach strán a hnutí môže volič prednostne zakrúžkovať maximálne doch kandidátov.Rezort vnútra pripomína, že právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má občan SR, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.„Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má aj občan SR, ktorý, nemá na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR,“ informuje ministerstvo s tým, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.„Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov," zdôraznil rezort vnútra s tým, že o preukaz je možné požiadať už len osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda najneskôr 7. júna v úradných hodinách obce.„Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne," uviedlo ministerstvo.Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.„Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce," informoval rezort vnútra. Doplnil, že prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.„Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní," dodalo ministerstvo vnútra.Vo väčšine volebných miestností bude v sobotu 8. júna možné hlasovať od 7:00 do 22:00.