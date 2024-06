Transparentnú eurokampaň vedú iba PS, KDH a SaS, na chvoste hodnotenia skončili vládne strany Smer a Hlas

Kampaňové výdavky

Najväčšia kampaň

Mimoriadne netransparentná kampaň

Rezervy má aj Progresívne Slovensko

Majetkové priznanie SaS

Nízka transparentnosť zdrojov financovania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.6.2024 (SITA.sk) - Transparentnú kampaň do eurovolieb vedú len tri strany – Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS). Vyplýva to z hodnotenia, ktoré v predvolebnom týždni zverejnila protikorupčná organizácia Transparency International Slovensko (TIS).Zopakovala sa tak situácia z vlaňajších predčasných parlamentných volieb , v ktorých naplnila kritériá transparentnosti rovnaká trojica strán. Kampaň s výhradami vedú strany Demokrati Na chvoste hodnotenia je aj tentokrát Smer-SD , za ktorý sa ešte zaradil Hlas-SD s celkovo najmenej transparentnou eurokampaňou. Kým pri PS možno za dobrú prax označiť 11 zo 16 hodnotených kritérií, pri Hlase sú to len štyri.Organizácia monitorovala pred eurovoľbami všetkých 24 kandidujúcich politických subjektov, do hodnotenia zaradila polovicu z nich s kampaňovými výdavkami nad 50-tisíc eur.Strany investovali do kampane zatiaľ spolu 5,4 milióna eur, čo je už teraz viac ako náklady z predošlej eurokampane z roku 2019, keď dosiahli 4,9 milióna eur.„Najväčšiu kampaň pritom zrejme bude mať najsilnejšia vládna strana Smer-SD, ktorá doteraz minula 1,25 milióna eur,“ uviedla TIS.Hodnotenie netransparentnej kampane si vyslúžila najmä pre takmer úplný „únos kampane do prostredia vlastnej agentúry.“ Strana platí väčšinu kampane cez hromadné zálohové agentúrne platby, ktoré sú popísané iba všeobecne ako „organizačno-technické zabezpečenie volieb“.„Najhoršiu prax predviedla strana Hlas, ktorá zopakovala mimoriadne netransparentnú prezidentskú kampaň svojho doterajšieho predsedu Petra Pellegriniho . Hlas odštartoval eurokampaň už v marci bez transparentného účtu, ten si založil až o mesiac, v apríli,“ upozorňuje TIS.Podľa pozorovaní Transparency môže mať najväčšiu bilbordovú kampaň, ktorú však opäť platí cez agentúrne faktúry s dlhou splatnosťou, verejnosť sa tak náklady za najintenzívnejšie májové bilbordy zrejme dozvie až po voľbách.Podobne ako Smer-SD, aj Hlas-SD kampaň ukrýva v agentúre, dokonca poslal necelých 100-tisíc eur bez uvedenia prijímateľa na transparentnom účte, čo je v rozpore so zákonom.Rezervy má aj najvyššie hodnotená kampaň Progresívneho Slovenska, ktorá dosiahla skóre 80 percent. Hnutie nakúpilo väčšinu štvrť miliónovej bilbordovej kampane cez jedinú hromadnú agentúrnu faktúru. Strana však bola ochotná poskytnúť Transparency podrobný rozpis bilbordov, i keď nesúhlasila s jeho zverejnením.Kresťanskí demokrati (77 percent) majú v kampani najviac veľkých darcov nad 10-tisíc eur, najväčším je súčasný europoslanec Ivan Štefanec , ktorý prispel strane sumou 120-tisíc eur. Podiel veľkých darov prekročil hranicu 25 percent príjmov, čo Transparency vníma už ako možný rizikový faktor.Predseda SaS Richard Sulík najprv prisľúbil vyplnenie rozšíreného majetkového priznania, ktoré Transparency rozoslala kandidujúcim stranám. Nesúhlasil však s jeho zverejnením, čo odôvodnil zlou bezpečnostnou situáciou po pokuse o atentát na premiéra Napokon ho Transparency nezaslal vôbec. Urobili tak však traja iní lídri eurokandidátok: Ľudovít Ódor (PS), Miriam Lexmann (KDH) a Jaroslav Naď (Demokrati). Je to posun oproti jesenným parlamentným voľbám, kedy vyplnili formulár iba dvaja predsedovia väčších strán.Demokratom kategória transparentnej kampane ušla najmä z dôvodu nízkej transparentnosti zdrojov financovania. Majú síce druhý najvyšší počet darcov v kampani (134), ktorých menšie príspevky vidno na transparentnom účte, drvivú väčšinu privátnych financií, na ktorých stojí ich kampaň, však ukryli na straníckom účte.Vládna strana SNS výdavky v kampani popisuje iba všeobecnými poznámkami (cestovné výdavky, reklamné plochy, inzercia, ostatné náklady). Republika zas vôbec nemá popísanú väčšinu významnejších platieb, pri niektorých chýba i adresát.