Eurovoľby v Česku sa skončili, účasť v sobotu nepresiahla 30 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. mája (TASR) - V Česku sa skončili voľby do Európskeho parlamentu. Miestnosti sa uzavreli v sobotu o 14.00 h SELČ, presne 24 hodín po ich otvorení v piatok popoludní. Výsledky bude možné zverejniť až v nedeľu po 23.00 h, keď sa skončia eurovoľby v Taliansku. Pre europoslancov z Českej republiky je vyčlenených 21 kresiel, ale kandidátov je 841, teda 40 na jedno kreslo. Informoval o tom portál Českej televízie (ČT).Výsledky prerokuje v pondelok Štátna volebná komisia a oficiálnu podobu získajú v utorok vyhlásením v Zbierke zákonov. Od stredy až do piatka 7. júna bude možné výsledky napadnúť na českom Najvyššom správnom súde.Volební komisári začali hneď po uzavretí volebných miestností o 14.00 h SELČ počítať hlasy pre jednotlivých kandidátov a výsledky aj odosielať Českému štatistickému úradu. Jeho predstavitelia však musia s ich zverejnením čakať, kým sa o 23.00 h skončia voľby v celej Európskej únii, poslednou krajinou je spomínané Taliansko.Polícia hlásila iba jeden incident - výtržnosť vo volebnej miestnosti.Českých voličov prišlo k urnám v piatok, v prvý deň ich eurovolieb, okolo desať až 20 percent; v sobotu nepresiahla účasť 30 percent. V Prahe bola účasť vyššia, v niektorých miestnostiach sa blížila k 40 percentám a dokonca až k 50 percentám. V západočeskej obci Čilá, kde býva účasť tradične vysoká, prišla vyše polovica voličov.V Brne volila asi tretina voličov a v celom Juhomoravskom krajine približne štvrtina.Voličov poháňala rôzna motivácia. Mladí ľudia uvádzali ako dôvod možnosť ovplyvniť svoju budúcnosť. Iní zasa odovzdali hlas jednoducho preto, aby sa do Európskeho parlamentu nedostal politický subjekt, ktorý im nevyhovuje, napísal portál spravodajskej televízie ČT24.V prvý deň volieb, v piatok, hlasovali vrcholní českí politici aj predsedovia politických strán či hnutí zastúpených v Poslaneckej snemovni. Všetci vyzývali občanov na účasť v eurovoľbách.Spolu s eurovoľbami sa konali v niektorých českých obciach aj miestne referendá.