V Rohožníku nie je zatiaľ o eurovoľby veľký záujem

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rohožník 25. mája (TASR) – Napriek tomu, že sa obce Rohožník týka jeden z najväčších investičných projektov v Bratislavskom kraji podporený z eurofondov, voľby do Európskeho parlamentu (EP) v prvej časti volebnej soboty nepritiahli zvýšený záujem voličov.priznali pre TASR členovia všetkých troch okrskových volebných komisií v obci.Predseda prvej okrskovej volebnej komisie Ladislav Ševčík napriek tomu verí, že počet voličov počas dňa a najmä v posledných hodinách volieb narastie.naznačil.Starosta obce Rohožník Peter Švaral si nižšiu účasť v eurovoľbách vysvetľuje tým, že mnohým prekáža byrokracia EÚ a nevidia reálnu šancu, aby bežní ľudia ovplyvňovali svojím hlasom celoeurópsku politiku. Rovnako tak podľa neho môže byť dôvodom i to, akých kandidátov ponúklo 31 politických strán a hnutí v eurovoľbách.priznal. Poukázal však i na to, že Rohožník má vo voľbách všeobecne nižšiu volebnú účasť.povedal.Medzi tými, ktorí prišli voliť na začiatku popoludnia, boli takí, ktorí vnímajú voličské právo zároveň ako povinnosť. Motívom bolo pre nich tiež to, aby neprispeli k podobnému, akým bola účasť Slovákov pred piatimi rokmi. Voliči ale tiež zvýrazňujú finančnú pomoc Únie, z ktorej profituje aj obec.V Rohožníku prispeli eurofondy v poslednom období k možnosti rozšíriť kapacity materskej školy, výraznú investičnú pomoc EÚ predstavuje najmä rekonštrukcia komunikácie medzi Malackami a Rohožníkom, ktorú opravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od septembra 2018 z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovej sume 6.669.749 eur. Zdevastovanú komunikáciu III. triedy začali obnovovať s cieľom vybudovania bezpečnejšej a odolnejšej cesty. Po dokončení, plánovanom v septembri, bude mať namiesto pôvodných šesť šírku deväť a pol metra a bude prekategorizovaná na cestu II. triedy.