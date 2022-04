Eurovýbory krajín V4 sa zhodli na nutnosti jednotného postupu Únie voči Rusku, na jednej otázke však nie

Konštruktívne rokovania

Kompromisné závery

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na nutnosti jednotného a koordinovaného postupu celej Európskej únie (EÚ) voči Rusku a udelení štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu sa zhodli členovia výborov pre európske záležitosti.V tlačovej správe o tom informovala Zuzana Beňová, asistentka predsedníčky Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Vladimíry Marcinkovej (klub SaS ).Tá bola hostiteľkou dvojdňového rokovania eurovýborov krajín V4 a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.„Rokovania boli konštruktívne, som veľmi vďačná, že sa ich zúčastnila aj predsedníčka Výboru pre európsku integráciu Ukrajiny Ivana Klympush, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek,“ povedala Marcinková.Ako sa uvádza v tlačovej správe, je potrebné začať s ukončením dodávok ropy, zemného plynu a uhlia z Ruskej federácie a prestať tým financovať ruskú agresiu voči suverénnemu štátu, aj keď to nie je možné zo dňa na deň.Za rovnako podstatné považujú členovia výborov pokračovanie v zavádzaní ďalších balíkov sankcií. Vyzvali tiež na nevyhnutné vyšetrenie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré sa páchajú na civilnom obyvateľstve Ukrajiny.„Závery nášho rokovania považujem za kompromisné. V prípade, že by sme vydávali stanoviská za jednotlivé krajiny, nie za V4, zneli by inak, ale som rada, že vo väčšine bodov sme našli zhodu,“ uviedla Marcinková.„S maďarskými kolegami sme nedospeli k jednotnému záveru v otázke vojenskej pomoci Ukrajine, hoci z vyjadrení najvyšších predstaviteľov Ukrajiny vyplýva, že práve tento druh pomoci potrebujú najviac. Na druhej strane s kolegami z Poľska a Česka zdieľame rovnaký názor v danej oblasti,“ dodala Marcinková.