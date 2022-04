Fico si vzal na mušku českú eurokomisárku Jourovú, ktorá sa zastala prezidentky Čaputovej

Podobné listy už dostali

Panička je Ficova zdvorilosť

25.4.2022 - Eurokomisárke Věre Jourovej nevadí, že sa na Slovensku zatvárajú ľudia bez dôvodov, že policajti v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) chcú podpáliť auto svojej kolegyni, že vo výkone väzby sa porušujú práva ako na bežiacom páse, že opozícia je likvidovaná cez zneužívanie trestného práva.Ale vadí jej, že nazývam slovenskú prezidentku americkou paničkou.Vo videu to uviedol predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . O vyjadrení šéfa Smeru-SD informoval tlačový odbor strany.Eurokomisárka Jourová v nedeľu 24. apríla v Českej televízii v diskusnej relácii Otázky Václava Moravca tvrdila, že si so záujmom prečítala list predsedu Smeru-SD predstaviteľom eurokomisie, kde sa píše o tom, čo sa deje na Slovensku.Uviedla, že podobné listy eurokomisia dostala v minulosti aj z Rumunska či Katalánska. Expremiéra kritizovala za to, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nazval „americkou paničkou“.„Hoci pani Čaputová je v podstate predovšetkým americkou agentkou poslušne vykonávajúcou pokyny veľvyslanectva USA v Bratislave. A slovo panička používam len preto, aby som bol zdvorilý k hlave štátu. Chcel by som požiadať pani Jourovú, aby sa venovala svojej kráľovsky platenej práci,“ povedal šéf Smeru-SD.Ako ďalej uviedol, eurokomisárke dáva do pozornosti, že za niečo viac ako rok Ústavný súd SR konštatoval 16 porušení základných práv a slobôd obetí politickej perzekúcie, „či iné perly ducha hviezd slovenskej polície a prokuratúry, hrajúcich sa na komisára Cataniho“.