Eurozóna je v recesii a lepšie to v tomto roku podľa ekonómov nebude, dôvodom je pokles nemeckého hospodárstva

Írsko kleslo o takmer 5 percent

ECB sprísňuje menovú politiku

8.6.2023 (SITA.sk) - Hospodárstvo eurozóny sa v prvom kvartáli dostalo do recesie a ekonómovia nie sú optimistickí ani pri výhľade na nadchádzajúce mesiace.Ekonomika 20-členného bloku krajín používajúcich euro v prvom štvrťroku medzikvartálne klesla o 0,1 percenta po oslabení o 0,1 percenta v záverečných troch mesiacoch vlaňajška.Správa o poklese ekonomiky eurozóny v prvom štvrťroku prišla po informácii o tom, že do recesie upadlo Nemecko po zmenšení ekonomiky za január až marec o 0,3 percenta.Zároveň sa írske hospodárstvo zmenšilo o takmer 5 percent. Informuje o tom portál cnbc.com.„Máme podozrenie, že ekonomika sa počas zvyšku tohto roka opäť zmenší," konštatoval vo štvrtok o vývoji eurozóny ekonóm spoločnosti Capital Economics Andrew Kenningham.Slabé ekonomické prostredie predstavuje ťažkosti aj pre Európsku centrálnu banku (ECB) , ktorá sprísňuje menovú politiku už rok a nedávno zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 3,25 percenta.ECB má zasadať na budúci týždeň a účastníci trhu očakávajú ďalšie zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov.Slabý výkon ekonomiky by mohol obmedziť schopnosť ECB ďalej zvyšovať úroky v snahe utlmiť infláciu. Predstavitelia banky však v minulosti naznačili, že dôležitejšie je znížiť ceny ako sa vyhnúť spomaleniu ekonomiky.