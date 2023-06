Slovensko dostane bezodplatne a natrvalo systém protivzdušnej obrany Mantis, podľa Sklenára ide o reflexiu spojencov

Bezodplatne a natrvalo

MO SR vysvetlilo, že systém Mantis je stacionárny, plne automatizovaný zbraňový systém, ktorý je určený na nepretržitú obranu pozemných objektov pred účinkami rakiet, delostreleckých systémov, mínometov a bezpilotných prostriedkov. Nemecko systém vyvinulo primárne na ochranu základní v Afganistane, v ktorej donedávna nemeckí vojaci pôsobili.





8.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský a nemecký rezort obrany podpísali darovaciu zmluvu naZmluvu na dva systémy protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu podpísal Národný riaditeľ pre obranné spôsobilosti Ministerstva obrany (MO) SR Dalibor Pavolka so svojím nemeckým náprotivkom Thomasom Frankenbergerom.Systémy dostane Slovensko bezodplatne a natrvalo, a to na základe korektných vzťahov, odborných rokovaní a spoločného cieľa NATO, ktorým je posilniť a ochrániť východnú hranicu, ktorej sme súčasťou. Systém Mantis tak posilní ochranu východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú národnými a spojeneckými kapacitami a prostriedkami. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor MO SR.Šéf rezortu obrany Martin Sklenár potvrdil, že prvý zo systémov bude dodaný v priebehu niekoľkých týždňov. „Darovanie systému Mantis slovenským ozbrojeným silám je výsledkom pozitívnej reflexie spojencov voči nášmu zodpovednému partnerstvu a dlhodobej, neúnavnej angažovanosti v prospech národnej a kolektívnej bezpečnosti,“ uviedol Sklenár.Podľa Pavolku Mantis rozšíri palebné prostriedky pozemných systémov protivzdušnej obrany SR a posilní schopnosť brániť objekty obrannej infraštruktúry na východe krajiny. Ako vysvetlilo MO SR, každý zo systémov pozostáva z automatizovaných kanónov v počte šesť kusov, dvoch senzorových staníc a veliteľského stanovišťa.„Súčasťou dodávky z Nemecka sú navyše aj tri kusy prehľadových rádiolokátorov systému MANTIS s dosahom do 100 kilometrov a výcvik slovenských vojakov. Na obsluhu systému MANTIS a radarov na sledovanie vzdušného priestoru sa už vo výcvikovom priestore v nemeckom Todendorfe aktuálne pripravuje pod patronátom Bundeswehru 44 slovenských vojačiek a vojakov," doplnilo MO SR.