Evakuácia ľudí z Afganistanu sa môže podľa Bidena predĺžiť, v krajine uviazli tisícky Američanov

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden uviedol, že vojaci USA podieľajúci sa na evakuácii z Afganistanu možno v krajine budú dlhšie ako do konca augusta, dokedy podľa jeho pôvodného plánu mala byť repatriácia ukončená. V krajine totiž uviazlo do 15-tisíc amerických občanov.Celkovo Washington sľúbil evakuovať všetkých zvyšných amerických občanov a 50 až 65-tisíc Afgancov. Informuje o tom portál bbc.com.Doteraz Spojené štáty z Afganistanu evakuovali viac ako 5 200 ľudí, pričom len počas stredy to bolo dvetisíc. Pentagon novinárom povedal, že chce rozšíriť leteckú evakuáciu na 9-tisíc ľudí denne. Medzinárodné letisko Hámida Karzaja v afganskom hlavnom meste Kábul kontroluje približne 4 500 amerických vojakov.Americký Federálny letecký úrad (FAA) v stredu večer oznámil, že letecké spoločnosti krajiny a civilní piloti budú môcť teraz odletieť do Kábulu, aby sa podieľali na evakuácii, ak majú povolenie od amerického ministerstva obrany.Spravodajské zdroje sa pre BBC vyjadrili, že Biden si bol dobre vedomý rizík stiahnutia sa z Afganistanu, ale bol rozhodnutý, že odchod bude v tomto roku. Podľa bývalého dôstojníka CIA Paula Pillara, ktorý teraz pôsobí na Georgetownskej univerzite, však spravodajská služba nezlyhala.„Taliban smeroval k tomu, že krajinu nakoniec ovládne,“ povedal pre BBC. „Ale rýchlosť alebo tempo, alebo kedy sa niečo stane, je v podstate nepredpovedateľné,“ konštatoval. „Bolo to spravodajské zlyhanie? Domnievam sa, že nie,“ dodal Pillar.