Litva viní Bielorusko z narušenia hranice, dôstojníci nelegálne tlačili migrantov do krajiny

Nárast nastal po sankciách

Solidaritu vyjadrili i ďalším

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Litva obvinila 12 bieloruských predstaviteľov z ilegálneho vstupu na jej územie, kde sa snažili násilne zatlačiť skupinku 35 migrantov . Pohraničná stráž Bielorusom počas utorňajšieho incidentu opakovane zdôraznila, že narušili štátnu hranicu Litvy. Informoval o tom spravodajský portál BBC.V doterajšom priebehu tohto kalendárneho roka nelegálne prekročilo hranicu medzi Bieloruskom a Litvou a vstúpilo tak na územie Európskej únie viac ako 4100 migrantov, prevažne Iračanov.Nárast takýchto prechodov sa začal v júni po tom, ako Európska únia uvalila sankcie na dlhoročného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka Spomenuté sankcie predstavovali reakciu na zásah Bieloruska proti demonštrantom a zatknutie disidentského novinára Ramana Prataseviča , ktorému predchádzalo odklonenie letu spoločnosti Ryanair , pôvodne smerujúceho do Vilniusu, na letisko v bieloruskej metropole Minsk.Litva a jej spojenci obvinili Bielorusko, že ako odvetu za sankcie posiela cez hranice do EÚ migrantov z Blízkeho východu. Minsk však toto tvrdenie odmietol.Ministri vnútra európskej dvadsaťsedmičky na stredajšom mimoriadnom zasadnutí vyjadrili solidaritu nielen s Litvou, ale aj Lotyšskom a Poľskom, ktoré taktiež zasiahol príliv migrantov.Podľa námestníka poľského ministra zahraničných vecí Pawla Jabloňského čelí Poľsko situácii porovnateľnej s Litvou a naznačil, že je to v podaní Bieloruska „organizovaná akcia“.Nemecká kancelárka Angela Merkelová odsúdila konanie bieloruského prezidenta Lukašenka, ktorý podľa nej využíva utečencov na „oslabenie bezpečnosti“ a vyvíjanie nátlaku na EÚ.