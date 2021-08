Evakuácia osôb z Afganistanu bola úspešná. Heger ocenil všetkých, ktorí sa na prevoze podieľali

Vyslanie lietadla nebolo jednoduché

Afganci požiadali o azyl

Prioritou bol návrat Slovákov

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Evakuácia osôb z Afganistanu bola podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) úspešná. Slovenský armádny špeciál z afganskej metropoly Kábul po úspešnej misii doviezol na Slovensko celkovo 18 ľudí, ktorí požiadali o pomoc a evakuáciu.„Chcem poďakovať všetkým zložkám, ktoré spolupracovali na prevoze a evakuácii z Afganistanu v posledných dňoch,“ povedal premiér. Zdôraznil pripravenosť pomôcť s bezpečným prevozom ďalších ľudí z Afganistanu, kde sa situácia prudko zhoršuje.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zdôraznil, že vyslanie lietadla do Afganistanu nebolo jednoduché. „Našu kapacitu sme naplnili na 100 percent. S poslednými štyrmi ľuďmi, ktorí sa k nám nevošli, nám pomohla Česká republika so svojím vojenským špeciálom,“ uviedol.Dodal, že lietadlo sa do Afganistanu dostávalo cez letisko v Tadžikistane, a mohlo byť nasadené len vojenské lietadlo, preto do Afganistanu letelo lietadlo Spartan. Po pristátí v Kábule naložilo ľudí a cez Baku v Azerbajdžane sa po dotankovaní dostalo na Slovensko.Naď zdôraznil, že vďaku si zaslúži slovenský veľvyslanec pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Peter Bátor a tiež americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brink.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) spresnil, že dohromady prišlo 24 pasažierov, z toho 16 občanov Slovenska a ich rodinní príslušníci. Osem ľudí tvoria občania Afganistanu, ktorí pomáhali slovenským vojakom na misiách.„Už požiadali na Slovensku o azyl a nachádzajú sa v karanténe v záchytnom tábore v Humennom. Tam budú podrobení azylovej procedúre. Všetci boli bezpečnostne preverení, čo sa týka ich identity, boli preverení predtým, než nastúpili do leteckého špeciálu,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.Korčok vysvetlil aj to, ako vzniklo číslo desať, teda počet Afgancov, ktorých Slovensko môže prijať. Spomedzi 24 ľudí, ktorí prišli, nepatrí do spomínanej kvóty ani jeden.„Číslo desať bolo odpoveďou SR na prosbu členských krajín Európskej únie a NATO, ktoré dlhodobo pôsobili so svojimi diplomatickými a vojenskými misiami v Kábule a mali tisícky afganskych spolupracovníkov, ktorí sú v ohrození života,“ vysvetľuje Korčok.Dodáva, že preto sa NATO obrátilo na SR a slovenský premiér uviedol, že Slovensko je pripravené prijať desať Afgancov. Vtedy však ešte nebolo jasné, že potreba evakuovať Slovákov a ich rodiny si bude vyžadovať kompletnú kapacitu lietadla Spartan. „Prioritou bol návrat slovenských občanov a tých, ktorí s nami spolupracovali,“ uviedol Korčok.Slovensko pristúpilo k evakuačnému letu po tom, čo sa militantné hnutie Taliban v pomerne krátkom čase zmocnilo takmer celej krajiny a k ústupu donútila aj doterajšiu vládu a prezidenta krajiny. Zaviazalo sa k prijatiu desiatich Afgancov, ktorí pomáhali slovenským vojakom počas ich misie v Afganistane.