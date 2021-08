Republiková únia zamestnávateľov je zásadne voči zrušeniu odvodových stropov, návrh je protiústavný

Vláda sľúbila priaznivé podmienky pre podnikanie

Kompenzácia, ktorá nič nerieši

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) na zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov. Tento krok považujú za neakceptovateľný.Upozorňujú na to, že takýto návrh je v protiklade s programovým vyhlásením súčasnej vlády. Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov na platenie sociálneho poistenia je pritom podľa RÚZ v rozpore s Ústavou SR.„Nie je totiž možné, aby zamestnanec a zamestnávateľ platili sociálne odvody z plnej výšky platu a, naopak, výška dávok zostala limitovaná a vypočítavala sa z dvaapolnásobku priemernej mzdy," tvrdia zamestnávatelia.V programovom vyhlásení sa vláda podľa RÚZ zaviazala k tomu, že bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie. Sľubovala podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých i zásadné zjednodušenie daňového a odvodového systému.„Avšak zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje, len prispeje k ďalšiemu zvyšovaniu, už aj tak neúmerne vysokého daňovo-odvodového zaťaženia slovenských podnikateľov," tvrdia zamestnávatelia.Ľudia s vysokými príjmami budú podľa zamestnávateľov platiť mimoriadne vysoké odvody, avšak nedostanú za to primeranú mieru náhrady. Kompenzáciu v podobe zvyšovania maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného dvojnásobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku RÚZ nepovažuje za adekvátnu protihodnotu.Novela zákona bude mať podľa RÚZ navyše negatívny vplyv aj na kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú za svoje vedomosti a zručnosti primerane ohodnotení, čo v konečnom dôsledku spôsobí ešte väčší odlev kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský dôchodok. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi na penzii 2,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu.Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Zavedenie rodičovského dôchodku je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce koncom júla predložil do pripomienkového konania.Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.