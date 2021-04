Evans rozprášil v Monte Carle Djokoviča. Raz o tom budem hovoriť deťom a vnúčatám, vraví Angličan

Pevnejšie nervy a slajzované údery

Raz o tom povie deťom aj vnúčatám

Jeden z najhorších výkonov Djokoviča

Evans si zmeria sily aj s Goffinom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Séria desiatich víťazstiev srbského tenistu Novaka Djokovič a od začiatku tohto kalendárneho roka je definitívne minulosť. Svetová jednotka prehrala v osemfinále dvojhry na prestížnom antukovom turnaji Rolex Monte-Carlo Masters s Britom Danielom Evansom 4:6, 5:7.Zápas trval 2 hodiny a 9 minút a Djokovič za stavu 5:4 v druhom sete pri podaní súpera nevyužil setbal. Tridsaťročný Evans dosiahol najväčší zápasový úspech kariéry a vôbec po prvý raz postúpil do štvrťfinále na turnaji série ATP Masters 1000.Nevyspytateľný rodák z Birminghamu ťažil z pevnejších nervov a najmä svojich slajzovaných úderov, kým Djokovič v rozhodujúcich chvíľach pokazil.Evans mal pred súbojom s Djokovičom na antuke zápasovú bilanciu 4-14, ale už v minulosti trikrát zvíťazil nad hráčmi z najlepšej svetovej desiatky. Víťazovi februárového prípravného turnaja v Melbourne aktuálne patrí v renkingu ATP 33. priečka.Djokovič neskôr na rovnakom mieste triumfoval po deviaty raz v kariére na Australian Open a ešte predtým vyhral aj dva zápasy na tímovom podujatí ATP Cup.V Monte Carle vstúpil do antukovej sezóny hladkým víťazstvom nad 22. hráčom sveta Talianom Jannikom Sinnerom /6:4, 6:2/, ale na Evansa už prekvapujúco nestačil."Ešte mi to celkom nedochádza, že tá posledná loptička prešla nad sieťou do dvorca súpera. Cítil som sa dobre, ale vyhrať nad Novakom je niečo naozaj výnimočne potešujúce. Najpodstatnejšie je veriť v seba. Môžete o tom hovoriť, ale v skutočnosti naozaj treba uveriť, že sa dá zvíťaziť. Samozrejme, počas zápasu prišli aj pochybnosti, ale teraz je všetko krásne. Jedného dňa poviem deťom aj vnúčatám, že som zdolal svetovú jednotku," uviedol Daniel Evans, cituje ho oficiálny web ATP Tour.Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča priznal, že súper bol lepší."Zaslúžil si to. Lepšie sa skoncentroval a v rozhodujúcich momentoch ukázal kvalitu. Z mojej strany to však bol jeden z najhorších výkonov za posledné roky. Včera som odohral dobrý zápas, ale dnes som na to nenadviazal. Bolo veterno a súper ma nútil hýbať sa. Evans má údery, ktoré sa často nedajú predvídať. Celkovo zrušil moju hru," priznal Djokovič.Súperom Evansa vo štvrťfinále bude Belgičan David Goffin , ktorý si rovnako prekvapujúco poradil s nasadenou päťkou Nemcom Alexandrom Zverevom Turnajová jedenástka zvíťazila 6:4, 7:6 (7). Do štvrťfinále postúpili aj Grék Stefanos Tsitsipas a Španiel Rafael Nadal . Antukový kráľ zrušil Bulhara Grigora Dimitrova za 57 minút 6:1, 6:1.