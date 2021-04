Fortuna liga zmení v lete vysielateľa, práva na najbližšie tri roky získala Markíza

futbalu

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž na nasledujúce tri sezóny mení vysielateľa, práva na Fortuna ligu od júla 2021 do júna 2024 získala skupina Markíza. Informuje o tom Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán tejto súťaže."Uzavretie strategického partnerstva s touto skupinou je skvelou správou pre všetkých fanúšikov slovenského klubového. Je to spoľahlivý partner a veľmi sa tešíme na našu ďalšiu spoluprácu. Záujem o slovenskýbol eminentný a ja by som chcel poďakovať aj stále aktuálnym televíznym partnerom za spoluprácu v poslednom trojročnom cykle. Zmenou hracieho modelu, ale aj ďalšími krokmi, sme sa spoločne s klubmi vydali na správnu cestu a spolupráca s renomovaným partnerom je toho potvrdením," povedal prezident ÚLK Ivan Kozák Ako informuje web fortunaliga.sk, prenosy budú k dispozícii z každého zo 192 duelov najvyššej súťaže. Vybrané súboje prostredníctvom televízií Dajto či Nova Sport, zostávajúce na internetovej platforme Voyo."Všetky televízne priame prenosy budú snímané minimálne na 9 kamier a budú obohatené o sprievodné štúdiá s atraktívnymi hosťami, rozhovormi s hráčmi a analýzami," referuje ÚLK."Ide o rekordné partnerstvo z pohľadu televíznych práv Fortuna ligy na území Slovenska a my si veľa sľubujeme od tejto atraktívnej spolupráce. Budeme mať možnosť obsiahnuť skutočne široké publikum a posilniť neustále stúpajúci záujem o Fortuna ligu nielen na Slovensku, ale aj v Česku,“ doplnil Michal Mertinyák ako výkonný riaditeľ ÚLK Marketing.