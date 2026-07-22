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22. júla 2026

Evenepoel ovládol časovku na Tour de France, z náskoku Pogačara ukrojil cenné sekundy


Tagy: Tour de France 2026

Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral individuálnu časovku na Tour de France a znížil stratu na vedúceho Tadeja Pogačara. Jeho tím však prišiel o Floriana Lipowitza, ktorý po páde odstúpil so zlomenou ...



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tour_de_france_cycling_4_812 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral individuálnu časovku na Tour de France a znížil stratu na vedúceho Tadeja Pogačara. Jeho tím však prišiel o Floriana Lipowitza, ktorý po páde odstúpil so zlomenou kľúčnou kosťou.


Belgický cyklista Remco Evenepoel zvíťazil v utorkovej 26,1 kilometra dlhej individuálnej časovke na Tour de France a ukrojil cenné sekundy z náskoku lídra celkovej klasifikácie Tadeja Pogačara. Olympijský aj svetový šampión v časovke zdolal Slovinca o 28 sekúnd, pričom tretí Dán Mattias Skjelmose zaostal o jednu minútu a štyri sekundy.

Dvadsaťšesťročný Evenepoel po triumfe znížil Pogačarov náskok v celkovom poradí na štyri minúty a 32 sekúnd. „Je to úžasné. Bola to veľmi pekná časovka a popri trati bolo veľa divákov. Celá moja rodina je tu so mnou a vyhrať práve na belgický štátny sviatok je niečo výnimočné. Som hrdý, že sa to podarilo práve mne,“ povedal víťaz.

Pre Evenepoela ide už o druhé etapové víťazstvo za sebou po nedeľňajšom triumfe v horskej etape. Celkovo zaznamenal štvrtý etapový triumf na Tour de France, z toho tretí v časovke. Zároveň zvýšil svoj náskok pred tretím Isaacom del Torom na viac ako dve minúty.

Radosť belgického tímu Red Bull-Bora Hansgrohe však pokazil pád Floriana Lipowitza. Nemecký jazdec, ktorý figuroval na piatom mieste priebežného poradia, spadol v zákrute a zo súťaže odstúpil so zlomenou kľúčnou kosťou. „Je to veľmi nešťastné. Toto víťazstvo má preto aj trpkú príchuť. Prajem mu skoré uzdravenie,“ uviedol Evenepoel.

Na tom istom mieste mali problémy aj Pogačar s Del Torom, no pád ustáli. Slovinský líder Tour ocenil výkony Lipowitza počas pretekov. „Jazdil veľmi stabilne a tretí týždeň pretekov by mu zrejme sedel. Je mi ľúto, že musel odstúpiť. Dúfam, že sa rýchlo zotaví,“ povedal Pogačar.


Zdroj: SITA.sk - Evenepoel ovládol časovku na Tour de France, z náskoku Pogačara ukrojil cenné sekundy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tour de France 2026
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