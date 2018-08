Everton na poslednú chvíľu angažoval trio Mina, Bernard a Gomes

Andre Gomes v drese portugalskej futbalovej reprezentácie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. augusta (TASR) - Tesne pred koncom prestupového obdobia v anglickej futbalovej Premier League sa triom nových akvizícií prezentoval FC Everton. Z FC Barcelona kúpil kolumbijského obrancu Yerryho Minu, resp. na hosťovanie do konca sezóny získal portugalského stredopoliara Andreho Gomesa.Do liverpoolskeho klubu zamieril aj brazílsky útočník Silva, ktorému vypršala zmluva so Šachtarom Doneck. Už ako voľný hráč tak podpísal s The Toffees štvorročný kontrakt.citovala agentúra DPA Bernarda.