Trenčín už zažil náskok 4:0, El Mahdioui očakáva veľmi dobrý Feyenoord

Na snímke vľavo Joey Sleegers a vpravo Antonio Mance (obaja AS Trenčín) oslavujú štvrtý gól v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA vo futbale AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline 9. augusta 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Trenčín 10. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín budú v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Feyenoordu Rotterdam hájiť štvorgólový náskok. Klub už má skúsenosť s takouto situáciou v kvalifikácii druhej najprestížnejšej európskej súťaže, keď v sezóne 2014/2015 v úvodnom stretnutí druhého predkola zdolal doma rovnako 4:0 Vojvodinu Novi Sad.Trenčania sa však v Srbsku strachovali o postup, v odvete prehrali 0:3. Zopakovaniu scenára sa pokúsia vyhnúť na budúci týždeň v Holandsku, kde pôjde Feynoordu o odčinenie štvrtkovej blamáže zo Žiliny.povedal brankár Igor Šemrinec, ktorý sledoval duel s Vojvodinou z lavičky náhradníkov.Šemrinec je v súčasnosti brankárska jednotka Trenčína a v druhom polčase viacerými dôležitým zákrokmi ustrážil cenné čisté konto:AS sa pod trénerským vedením Ricarda Moniza prezentuje atraktívnym ofenzívnym futbalom, ktorý priniesol v uplynulých vystúpeniach bohatú gólovú odmenu. Zverenci holandského kouča si v dueloch s Górnikom Zabrze (4:1), Sereďou (5:1) a Rotterdamom (4:0) dovedna pripísali skóre 13:2.dodal Šemrinec.Na čistom konte sa podieľal aj obranca Martin Šulek, ktorý označil žilinské stretnutia za najkrajšie v kariére:Vďaka holandským reáliám trenčianskeho klubu bolo meranie síl s pätnásťnásobným šampiónom Eredivisie výnimočné pre viacerých hráčov vrátane amsterdamského rodáka Achrafa El Mahdiouiho.povedal kapitán AS, ktorý predpokladá zlepšený výkon favorita spred dvojzápasu. V zostave Feyenoordu na Slovensku absentovali Nicolai Jörgensen, Tonny Vilhena či Robin van Persie:Hosťujúci tréner Giovanni van Bronckhorst, ktorý v dejisku prvého duelu nenaordinoval svojím futbalistom tréning a neabsolvoval ani tradičnú predzápasovú tlačovú konferenciu, netajil rozčarovanie:Zápas na vyše 50-tisícovom rotterdamskom štadióne De Kuip je na programe vo štvrtok 16. augusta o 20.30 h. Postupujúci sa v play off o skupinovú fázu stretne s víťazom z dua Sturm Graz - AEK Larnaka. Cyperské mužstvo zvíťazilo na úvod v Rakúsku 2:0. Trenčín predtým nastúpi vo štvrtom kole Fortuna ligy opäť v Žiline proti domácemu MŠK (nedeľa, 17.30). Na Feyenoord čaká v otváracom kole najvyššej holandskej súťaže vystúpenie na trávniku De Graafschapu (nedeľa, 14.30).