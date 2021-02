Everton vyhral na Anfielde po 22 rokoch, Liverpool ťahá najhoršiu domácu sériu (video)

Poradili si s obhajcom trofeje

Nevydarený ročník

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Keď Carlo Ancelotti uprostred uplynulej sezóny 2019/2020 po nástupe do funkcie kouča futbalistov anglického Evertonu vyhlásil, že v ďalšom ročníku chce hrať o priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov , mnohí sa mu možno smiali. Mužstvo "Toffees" prevzal v období, keď sa potácalo tesne nad pásmom zostupu, no od začiatku aktuálnej edície sa pohybuje v horných poschodiach tabuľky Premier League.Everton si dokonca v sobotňajšom liverpoolskom derby poradil s obhajcom ligovej trofeje, slávnejším tímom FC, keď na trávniku súpera triumfoval 2:0. Na Anfielde pritom nezvíťazil od roku 1999. Minimálne do ďalšieho mestského derby tak bude mesto Beatles patriť Evertonu. Prvý tohtosezónny vzájomný ligový duel sa skončil remízou 2:2."Som naozaj šťastný kvôli naším priaznivcom a klubu. Nedokážem si ani predstaviť, čo by sa dialo, keby mohli byť na tribúnach. Dúfam, že toto víťazstvo poriadne oslávia. Podali sme veľmi dobrý výkon, skvele sme bránili a boli sme efektívni," vyhlásil Ancelotti na webe Evertonu."Karamelky" sa v tabuľke bodovo dotiahli práve na sobotňajšieho súpera. Oba liverpoolské kluby, priebežne šiesty FC i siedmy Everton, majú zhodne 40 bodov. Ancelottiho mužstvo však odohralo o zápas menej.Samotný šampión Premier League neprežíva vydarený ročník 2020/2021. Obhajoba trofeje sa po ďalšom neúspechu ešte viac ocitla v teoretickej rovine. Liverpool bude mať čo robiť, aby vôbec skončil v najlepšej štvorke, a tréner Jürgen Klopp , aby si udržal súčasné zamestnanie.V tohtoročných dvanástich súťažných stretnutiach zaznamenal LFC až sedem prehier. Na domácom trávniku nevyhral už šesť ligových stretnutí v rade a v ostatných štyroch zakaždým prehral, čo je najhoršia domáca séria Liverpoolu od roku 1923. Na vedúci Manchester City so zápasom k dobru aktuálne stráca 16 bodov."Prehra nás veľmi bolí. Už v 3. min sme dostali veľmi zbytočný prvý gól. Neskôr sme nevyužili chyby Evertonu a šance, ktoré sme mali. A preto sa zrodil takýto výsledok," vyhlásil Klopp, ktorý momentálne nemá k dispozícii troch stopérov, Joea Gomeza, Virgila van Dijka a Joela Matipa, a v nedeľu musel už v prvom polčase vystriedať kapitána Jordana Hendersona, ktorý v strede obrany nútene zaskakoval.