Foss-Solevaag získal zlato v slalome na MS v Cortine d’Ampezzo, Slovák Baláž skončil na 24. mieste

Baláž mal stratu 14 sekúnd

Vylepšil nórsku bilanciu

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Mužský slalom na záver majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní priniesol nórskeho víťaza. Sebastian Foss-Solevaag vyťažil zo zaváhania viacerých favoritov a v talianskej Cortine d'Ampezzo sa tešil zo zlatej medaily s náskokom 21 stotín sekundy pred Rakúšanom Adrianom Pertlom a 46 stotín pred slávnejším krajanom Henrikom Kristoffersenom Talian Alex Vinatzer, ktorý po 1. kole senzačne siahal na medailu, skončil štvrtý s už výraznejším mankom 1,20 s. Najlepší zo Švajčiarov Daniel Yule bral piate miesto (+1,22 s) a líder Svetového pohára Francúz Alexis Pinturault bol až siedmy (+1,50). Ďalší rakúsky favorit Marco Schwarz nedokončil svoju druhú jazdu, hoci sa pohyboval v medailovom kurze. Jediný Slovák na štarte Filip Baláž , 19-ročný debutant na tomto fóre, sa s vyše 14-sekundovou stratou zaradil na 24. miesto.Dvadsadeváťročný rodák z Aalesundu Solevaag je prvý mužský víťaz z Nórska v najtočivejšej disciplíne na MS od roku 1997, keď sa tešil Tom Stiansen. Nový svetový šampión až dosiaľ vyhral len jediné preteky Svetového pohára. Pred vyše mesiacom ovládol slalom v rakúskom Flachau.Foss-Solevaag vylepšil svoju, ale aj nórsku bilanciu na MS 2021 na dve zlaté medaily (plus bronz Kristoffersena), keďže predtým bol súčasťou víťazného tímu severanov v tímovej súťaže. Na rozdiel od Nórov môžu byť so svojím vystúpením v Dolomitoch výsostne spokojní Rakúšania, ktorí vybojovali až osem medailí. S piatimi zlatými, jednou striebornou a dvoma bronzovými kovmi ovládli medailovú bilanciu krajín. Švajčiari získali získali ešte o jednu medailu viac, ale zlaté mali iba tri."Nemôžem uveriť, že som na svetovom šampionáte získal dve zlaté medaily. Je to splnený sen. Druhé kolo bolo veľmi ťažké, keďže Henrik predo mnou podal výborný výkon. Musel som pridať plyn a oplatilo sa. Táto moja zlatá medaila veľa znamená aj pre Nórsko. Máme veľa zranených, čo je pre náš úzky tím ťažká situácia," uviedol Sebastian Foss-Solevaag na webe laola1.at.