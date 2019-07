Evra ukončil hráčsku kariéru, chce byť trénerom

Na snímke francúzsky futbalista Patrice Evra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 29. júla (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Patrice Evra sa rozhodol ukončiť kariéru. V budúcnosti by sa chcel uplatniť ako tréner, informovala agentúra AFP.citovalo 38-ročného bývalého obrancu periodikum Gazzetta dello Sport. Evra hrával za Nice a Monaco, v roku 2006 ho do Manchestru United stiahol Sir Alex Ferguson. Za klub z Old Trafford odohral takmer 300 zápasov, päťkrát vyhral ligu a raz Ligu majstrov.V roku 2014 zamieril do Juventusu, s turínskym klubom sa tešil dvakrát zo zisku scudetta. Pôsobil aj vo West Hame a Olympique Marseille. Za Francúzsko má na konte 81 štartov.poznamenal Evra.