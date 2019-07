Thorgan Hazard sa zranil v príprave Borussie Dortmund

Na archívnej snímke Thorgan Hazard (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bad Ragaz 29. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund nemôže v najbližších dňoch počítať so službami Thorgana Hazarda, ktorý sa zranil v prípravnom zápase s Udinese.Dvadsaťšesťročný belgický krídelník otvoril v 6. minúte skóre duelu, no o ďalších šesť musel ísť predčasne dole z ihriska. Vážnosť jeho zranenia ani dĺžka pauzy zatiaľ nie je známa. Mladší brat Edena Hazarda prišiel do Dortmund 1. júla z konkurenčnej Borussie Mönchengladbach za 25,5 milióna eur. V uplynulej sezóne odohral 35 duelov s bilanciou 13 gólov a 12 asistencií.Na pondelňajšom tréningu tímu chýbali aj krídleník Julian Brandt a brankár Roman Bürki, no podľa hovorcu klubu by sa mali spolu s Hazardom vrátiť do prípravy už čoskoro. Informovala agentúra dpa.