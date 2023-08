Excelentný tvorca hry a budúca útočná hviezda NHL. Expert vyzdvihol kvality Sýkoru

Sezónu začal v Nitre

Rozdáva bodyčeky súperom

9.8.2023 (SITA.sk) -Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora by mal v sezóne 2023/2024 urobiť ďalší krok v kariére trvalým pôsobením v klube Hartford Wolf Pack zo zámorskej AHL , v ktorom už v ostatnom ročníku odohral šesť zápasov.Expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News vyzdvihol kvality 18-ročného rodáka z Piešťan, ktorý by vraj raz mohol byť útočná hviezda v NHL Sýkora začal sezónu 2022/2023 v slovenskom extraligovom klube HK Nitra , no neskôr dostal šancu v AHL. V dvoch dueloch základnej časti nebodoval a v štyroch stretnutiach play-off si pripísal asistenciu.Na vlaňajšom drafte nováčikov si ho vybral klub New York Rangers zo 63. miesta a naďalej patrí medzi najväčšie nádeje "jazdcov" do najbližších rokov."V nasledujúcej sezóne sa bude chcieť presadiť rýchlosťou, pracovitosťou a energickosťou. Keď nemá puk na hokejke, rozdáva bodyčeky súperom. Jeho útočná hra je založená na tvrdej práci a vysokom tempe. Je excelentný tvorca hry a presný strelec. Má všetko potrebné pre hráča do prvých dvoch útokov, ktorý robí všetko pre tím. Súperovým obrancom môže spôsobiť bolesť hlavy, lebo sa im dostane pod kožu a pohybom v útočnom pásme bude vytvárať gólové šance," napísal odborník o Sýkorovi.