Spartak je pripravený na prvý zápas s poľským Lechom, podľa trénera bude kľúčový (video)

9.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava vo štvrtok vstúpia do 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 na pôde poľského družstva Lech Poznaň . V rovnakej súťaži vlani v tejto fáze vypadli s iným poľským družstvom, Raków Čenstochová , teraz by radi postúpili do play-off a udržali šancu na účasť v skupinovej časti. V minulosti sa naposledy predstavili na jeseň v pohárovej Európe v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získali sedem bodov.Trnavčania sú už v Poľsku a o čo najlepší výsledok zabojujú vo štvrtok o 20.00 h. Tréner Michal Gašparík nemá z celého kádra k dispozícii iba štvrtého brankára Ľuboša Kamenára a zraneného stredopoliara Kazeema Bolajiho. Po problémoch s achilovkou je k dispozícii už aj obranca Martin Šulek.„Do Poľska ideme v dobrej nálade. Sústredili sme sa na tento dvojzápas. Odložili sme nasledujúce ligové kolo s Košicami, trošku sme rotovali zostavou so Zlatými Moravcami, aby sme boli čo najlepšie pripravení na tento zápas. Potrebujeme uhrať nejaký výsledok, aby to bolo otvorené do domáceho zápasu a tomu sme podriadili všetko," povedal pred odletom z Bratislavy kouč Michal Gašparík, cituje ho oficiálny web Spartaka.Pre Trnavčanov bolo 3. kvalifikačné kolo EKL konečnou nielen vlani, ale aj v lete 2021, Spartak vtedy vypadol s izraelským družstvom Maccabi Tel Aviv „Sme tretíkrát v treťom predkole. Na slovenské pomery to možno nie je také zlé, lebo mužstvá vypadávajú aj skôr, aj teraz už vypadli, ale vždy je to o kvalite súpera. Chceme prekvapiť, hoci viem, že je to ťažký súper, ktorého v minulej sezóne zastavil až finalista AC Fiorentina. Dáme do toho všetko, na začiatku je to stále päťdesiat na päťdesiat a uvidíme, ako sa nám podarí prvý zápas, lebo to bude kľúčové,“ pokračoval Gašparík.Hlavný kormidelník trnavského tímu v minulosti sám hral v Poľsku a skúsenosti s miestnou Ekstraklasou má viacero členov trnavského kádra.„Analýzu máme z ich posledných zápasov a komunikoval som aj s Paľom Staňom , ktorý v Poľsku trénoval. Pre našich hráčov, ktorí tam hrali, to môže byť plus, lebo budú mať skúsenosti s publikom aj so štadiónom, na ktorom môže byť 30-40 tisíc ľudí,“ doplnil Gašparík.