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07. septembra 2026
Slovenské hádzanárky pred domácimi ME podporia dva projekty, hrať budú aj v ružových dresoch
Po súboji naplánovanom na 25. októbra v Bratislave, sa uskutoční dražba ružových dresov a výťažok spolu s výnosom zo vstupného poputuje ženám, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou. Slovenské ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Po súboji naplánovanom na 25. októbra v Bratislave, sa uskutoční dražba ružových dresov a výťažok spolu s výnosom zo vstupného poputuje ženám, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou.
Slovenské reprezentantky v hádzanej počas prípravy na domáce majstrovstvá Európy absolvujú domáci prípravný duel proti Slovinkám v špeciálnych ružových dresoch. Cieľom 3. ročníka charitatívneho podujatia Hádzaná pre život je takouto formou poukázať na rakovinu prsníka, prevenciu a včasnú diagnostiku.
Po súboji naplánovanom na 25. októbra v Bratislave, sa uskutoční dražba spomenutých dresov a výťažok spolu s výnosom zo vstupného poputuje ženám, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou. V predchádzajúcej edícii akcie sa podarilo vyzbierať sumu 35 260 eur.
"Za tie dva ročníky sa zmenilo najmä to, že z jedného zápasu vzniká širší projekt, ktorý má svoj začiatok, priebeh aj konkrétny výsledok. Už to nie je len symbolické gesto. Minulý rok sa podarilo vyzbierať 35 260 eur, ktoré išli na pomoc onkologickým pacientkam. To je suma, ktorá už dokáže reálne ovplyvniť kvalitu života žien počas liečby,“ povedala ambasádorka projektu Eva Novotová Verešová.
Upozornila tiež, že prevencia nie je téma, ktorá by sa týkala len žien. Na skríningovú mamografiu chodí na Slovensku približne 29 percent žien vo veku 50 až 69 rokov, priemer krajín OECD je 57 percent: "Prevencia rakoviny prsníka nie je len ženská téma. Každý muž môže mať reálny vplyv na to, či žena v jeho okolí vyšetrenie neodloží. Partner, manžel, syn, otec či kolega môže jednoducho pripomenúť preventívnu prehliadku a povzbudiť ju, aby sa objednala. Muži v tejto téme nie sú iba diváci. A ružový dres má byť impulz.“
Výťažok z akcie poputuje na účet občianskeho združenia Amazonky, ktoré združuje ženy s vlastnou skúsenosťou s rakovinou prsníka a sprevádza pacientky vo všetkých štádiách ochorenia vrátane štvrtého, nevyliečiteľného, pre ktoré má samostatnú podpornú skupinu.
Hádzanárky SR sú tiež súčasťou projektu pod názvom Manifest ženského športu. Ten platí rovnako pre hádzanárku, atlétku či plavkyňu – a rovnako pre ženu, ktorá práve čelí životnej skúške mimo športoviska. Jeho súčasťou je vznikol z oficiálnej skladby šampionátu Watch Me Win od Celeste Buckingham.
"Text sa ma dotkol na viacerých rovinách – ako športovkyne aj ako ženy. Čítala som ho niekoľkokrát a cítila som z neho obrovskú silu. Zarezonovala vo mne najmä veta, že silnými sa stávame každým dňom a každým momentom. My ženy sme často postavené do situácií, kde nemáme na výber a jednoducho musíme byť silné. A práve to, že nemáme na výber, ukáže, akú obrovskú silu v sebe máme,“ uviedla viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková.
Slovenská hádzanárky na tohtoročných ME absolvujú doma v Bratislave súboje základnej skupiny proti výberom Srbska, Švédska a Nemecka. "Na majstrovstvách Európy si už ťažko vyberáte súperov. Dostali sme jednu z najťažších skupín, ale verím, že na palubovke odovzdáme všetko. A či nám k tomu pomôže tá pieseň, alebo slová na dresoch, dúfam, že ukážeme to najlepšie v nás,“ uviedla kapitánka reprezentácie Kristína Pastorková a k chystaným akciám dodala: "Je to veľmi silná myšlienka a pre kabínu obrovská vzpruha. Keď sedíte v šatni pred zápasom, ktorý hráte pred vlastnou rodinou a priateľmi, cítite tlak. A stačí, keď si každá prečíta tú vetu, ktorá je jej najbližšia, dodá jej to silu."
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hádzanárky pred domácimi ME podporia dva projekty, hrať budú aj v ružových dresoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské reprezentantky v hádzanej počas prípravy na domáce majstrovstvá Európy absolvujú domáci prípravný duel proti Slovinkám v špeciálnych ružových dresoch. Cieľom 3. ročníka charitatívneho podujatia Hádzaná pre život je takouto formou poukázať na rakovinu prsníka, prevenciu a včasnú diagnostiku.
Po súboji naplánovanom na 25. októbra v Bratislave, sa uskutoční dražba spomenutých dresov a výťažok spolu s výnosom zo vstupného poputuje ženám, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou. V predchádzajúcej edícii akcie sa podarilo vyzbierať sumu 35 260 eur.
"Za tie dva ročníky sa zmenilo najmä to, že z jedného zápasu vzniká širší projekt, ktorý má svoj začiatok, priebeh aj konkrétny výsledok. Už to nie je len symbolické gesto. Minulý rok sa podarilo vyzbierať 35 260 eur, ktoré išli na pomoc onkologickým pacientkam. To je suma, ktorá už dokáže reálne ovplyvniť kvalitu života žien počas liečby,“ povedala ambasádorka projektu Eva Novotová Verešová.
Upozornila tiež, že prevencia nie je téma, ktorá by sa týkala len žien. Na skríningovú mamografiu chodí na Slovensku približne 29 percent žien vo veku 50 až 69 rokov, priemer krajín OECD je 57 percent: "Prevencia rakoviny prsníka nie je len ženská téma. Každý muž môže mať reálny vplyv na to, či žena v jeho okolí vyšetrenie neodloží. Partner, manžel, syn, otec či kolega môže jednoducho pripomenúť preventívnu prehliadku a povzbudiť ju, aby sa objednala. Muži v tejto téme nie sú iba diváci. A ružový dres má byť impulz.“
Výťažok z akcie poputuje na účet občianskeho združenia Amazonky, ktoré združuje ženy s vlastnou skúsenosťou s rakovinou prsníka a sprevádza pacientky vo všetkých štádiách ochorenia vrátane štvrtého, nevyliečiteľného, pre ktoré má samostatnú podpornú skupinu.
Hádzanárky SR sú tiež súčasťou projektu pod názvom Manifest ženského športu. Ten platí rovnako pre hádzanárku, atlétku či plavkyňu – a rovnako pre ženu, ktorá práve čelí životnej skúške mimo športoviska. Jeho súčasťou je vznikol z oficiálnej skladby šampionátu Watch Me Win od Celeste Buckingham.
"Text sa ma dotkol na viacerých rovinách – ako športovkyne aj ako ženy. Čítala som ho niekoľkokrát a cítila som z neho obrovskú silu. Zarezonovala vo mne najmä veta, že silnými sa stávame každým dňom a každým momentom. My ženy sme často postavené do situácií, kde nemáme na výber a jednoducho musíme byť silné. A práve to, že nemáme na výber, ukáže, akú obrovskú silu v sebe máme,“ uviedla viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková.
Slovenská hádzanárky na tohtoročných ME absolvujú doma v Bratislave súboje základnej skupiny proti výberom Srbska, Švédska a Nemecka. "Na majstrovstvách Európy si už ťažko vyberáte súperov. Dostali sme jednu z najťažších skupín, ale verím, že na palubovke odovzdáme všetko. A či nám k tomu pomôže tá pieseň, alebo slová na dresoch, dúfam, že ukážeme to najlepšie v nás,“ uviedla kapitánka reprezentácie Kristína Pastorková a k chystaným akciám dodala: "Je to veľmi silná myšlienka a pre kabínu obrovská vzpruha. Keď sedíte v šatni pred zápasom, ktorý hráte pred vlastnou rodinou a priateľmi, cítite tlak. A stačí, keď si každá prečíta tú vetu, ktorá je jej najbližšia, dodá jej to silu."
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hádzanárky pred domácimi ME podporia dva projekty, hrať budú aj v ružových dresoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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