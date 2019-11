Exguvernér NBS J. Makúch rokuje s KDH o možnej kandidatúre do volieb

Na archívnej snímke bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch (vpravo). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch rokuje s KDH o spolupráci a prípadnej kandidatúre. Pre TASR povedal, že by chcel aktívne strane ponúknuť odbornú pomoc v oblasti ekonomiky. To, či bude na kandidátke alebo bude pomáhať strane mimo kandidátky, je podľa jeho slov otázkou ďalšej diskusie.skonštatoval Makúch. Myslí si, že hnutie patrí do parlamentu, a chce mu pomôcť v ekonomickej oblasti ako odborník so skúsenosťami.Podľa svojich slov rokuje s predsedom KDH Alojzom Hlinom o tom, akou formou by im dokázal pomôcť najlepšie aj priNa otázku, či chce aktívne vstúpiť do politiky, odpovedal, že jedna vec je byť aktívny a jedna vstúpiť aktívne do politiky.dodal.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.